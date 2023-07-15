Threads’in Twitter karşısında tehlike oluşturmasıyla ne yapacağını şaşıran Elon Musk, içerik üreticilerini elinden kaçırmamak için para dağıtma yoluna gitmişti. Organize suç örgütü ve cinsel istismar gibi birçok suçtan dolayı ev hapsinde olan influencer Andrew Tate’in Twitter’dan kazandığı parayı paylaşması ise epey sansasyon yarattı.

Elon Musk’ın dengesiz tavırlarından sıkılan Twitter kullanıcıları soluğu Meta’nın yeni uygulaması Threads’te almıştı. Bunun üzerine paniğe kapılan Musk, Threads’e dava açmak, kuralları esnetmek ya da Tweet atarak gelir sağlamak gibi yollara başvurdu.

En son çıkardığı “Creator Ads Revenue Sharing” programına göre, Tweet atan içerik üreticileri epey yüklü miktarda para kazanabilecek. Ancak pek çok suçtan kaynaklı ev hapsine mahkûm edilen Andrew Tate’in Tweet atarak kazandığı parayı duyurması görenleri şoke etti.

Andrew Tate'in Twitter’dan elde ettiği gelir dudak uçuklattı.

Tecavüz, insan kaçakçılığı, kadınlara cinsel istismar, seks ticareti ve organize suç örgütü kurmak gibi pek çok suçtan yargılanan influencer Andrew Tate, Twitter’dan gelen mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

"Tebrikler @Cobratate! Reklam gelirlerimizden payınız olarak 20,379 dolar alacaksınız. Kazancınız, 72 saat içinde Stripe bağlantılı hesabınıza yatırılacaktır. Twitter'da içerik üreticisi olduğunuz için teşekkür ederiz!"

Tüm bunlardan sonra, "Elon Musk, bu sefer de suçlulara para kazandırmaya başladı." gibi laflar etrafta dolanmaya başladı. Twitter'ın bu yeni uygulamasının ne kadar süre daha devam edeceği ise bilinmiyor.