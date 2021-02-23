Android 12'de yeni widgetlar olacağı ortaya çıktı. XDA'daki geliştiriciler tarafından ortaya çıkarılan widgetlar, kullanıcıların cevapsız çağrılar, son mesajlar ve o güne dair etkinliklerden haberdar olmalarını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz hafta Android 12'nin ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Bu sürümün yayınlanmasıyla birlikte de geliştiriciler, Android 12'nin özelliklerini keşfetmek için hummalı bir çalışma başlattılar. Son haberlerse Android 12'nin köklü yenilikler getireceğini, kullanıcıların bu sürümde yepyeni widgetlar kullanabileceklerini ortaya koyuyor.

XDA tarafından ortaya çıkarılan widgetlar; cevapsız aramalar, son mesajlar ve etkinliklerle ilgili yeni widgetlar sunacak. SystemUI içerisine eklenen widgetlar, tüm Android 12 kullanıcılarının bu widgetlardan faydalanabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca bu hamleyle birlikte Android 12 tabanlı arayüzler tasarlayan akıllı telefon üreticilerinin de işleri kolaylaşmış olacak.

Android 12'deki widgetlar işte böyle görünecek

Android 12'nin kodlarına uygulanan tersine mühendislik işlemleriyle ortaya çıkarılan widgetlar, kullanıcıların ana ekranlarına da hoş bir yenilik getirecek gibi görünüyor. Özellikle de yumuşak köşelere sahip tasarımlardan hoşlanan kullanıcılar tarafından beğenilecek widgetlar, ekranın herhangi bir yerine eklenebilecek ve kullanıcıların son mesajlarını, cevapsız aramalarını ve o günkü etkinliklerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Söz konusu widget, Android 12'nin bu konudaki tek yeniliği olmayacak. Kodlarda inceleme yapan geliştiriciler, bu işletim sisteminde iOS'takine benzer gruplandırılmış widgetların bulunabileceğini söylüyorlar. Ancak geliştiriciler, şu an için bu özelliğe dair bir görüntü elde edemediler. Önümüzdeki Android 12 geliştirici beta sürümleri, bu widget gruplarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir.