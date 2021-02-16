Android 12'nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

XDA Developers, kısa süre içinde ilk geliştirici önizleme sürümünün yayınlanmasını beklediğimiz Android 12'nin bazı özelliklerini paylaştı. Şu an için geliştirime aşamasında olan ve kararlı Android 12 sürümünde yer almama ihtimali de bulunan özellikler, telefonları çok daha akıllı hale getirmeyi vadediyor.

Android’in arkasındaki şirket olan Google, mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümü üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve Android 12’nin ilk geliştirici önizleme sürümünün yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Geliştiriciler ve teknoloji tutkunları, bir sonraki Android sürümünün getireceği yenilikleri görmek için sabırsızlanırken XDA Developer, Google’ın Android 12 için üzerinde çalıştığı bazı özellikleri ortaya çıkardı.

XDA Developers’ın paylaştığı bilgilere göre Google, Android 12 için akıllı otomatik döndürme, oyun modu, parlak renkleri azaltma gibi yeni özelliklerin yanı sıra pek çok kullanıcı arayüzü değişikliği de planlıyor. Pek çok özelliğin varlığı bilinse de detayları hakkında bilgi bulunmuyor ve bu konuda Android 12 geliştirici önizlemesini beklememiz gerekiyor.

Akıllı otomatik döndürme

Akıllı telefonlarda bulunan jiroskop ve ivmeölçer sensörlerin verilerinden faydalanan otomatik ekran döndürme özelliği, ne yazık ki zaman zaman sinir bozucu şekilde çalışabiliyor. Bu nedenle çoğu kullanıcı otomatik ekran döndürme özelliğini çoğunlukla kapalı tutuyor.

Bu durumun farkında olan Google, Android 12 ile akıllı otomatik yan döndürme özelliğini kullanıcıların beğenisine sunacak. Detayları şu an için bilinmeyen özellik ile Android 12’nin ön kamerayı kullanarak kullanıcının baş pozisyonunu tespit edeceği, bu sayede otomatik yan döndürme açık olsa dahi kullanıcı dik pozisyondayken ekranı yan döndürmeyeceği tahmin ediliyor.

Oyun modu

Android 12’nin oyun modu hakkında bilgiler yok denecek kadar az. Tahminler, söz konusu özelliğin cihazlarda temel bir oyun modunu aktif edecek bir API olacağı yönünde. Oyun modu aktif olduğunda ise parlaklık otomatik ayarlanacak, ekran otomatik olarak döndürülecek ve Rahatsız Etmeyin modu aktif hale gelecek. Ancak şu an için tüm bunların tahminlerden ibaret olduğunu belirtelim.

Parlak renkleri azaltma

Paylaşılan bilgilere göre parlak renkleri azaltma özelliği, görme bozukluğuna sahip kullanıcılar için bir erişilebilirlik özelliği olarak geliştirildi. Henüz özellik ile ilgili bir ekran görüntüsü bulunmadığından karşılaştırmalı olarak göstermek mümkün değil ancak parlak renkleri azaltma özelliği için hızlı ayarlar menüsünde bir kısa olacağı belirtiliyor.

Tek el modu

Akıllı telefonlar ilgili en büyük sorunlardan biri de ekranların sürekli olarak büyümesi kaynaklı olarak tek elle kullanımın imkansız hale gelmesi. Paylaşılan bilgilere göre Google, Android 12 ile birlikte dahili bir tek el modu kullanıma sunarak bu soruna sanal bir çözüm getirmeyi planlıyor.

Aslına bakacak olursak bugüne kadar pek çok akıllı telefon üreticisinin kendi tek el modunu yayınladığını zaten görmüştük ve Google’ın da benzer bir uygulama tercih edeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda tek el modunu aktif ettiğinizde tüm akıllı telefon arayüzü, tek elle ulaşabileceğiniz bir alana küçültülecek ve ekranın altında kapasitif tuşlar belirecek. Daha fazla detay için Android 12 geliştirici önizleme sürümünü beklememiz gerekiyor.

Arayüz güncellemeleri

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz ekran görüntülerinde Android 12’nin getireceği olası arayüz yeniliklerinden bazılarına bakma fırsatı yakalamıştık. XDA Developer, paylaştığı yeni bilgiler ile arayüz değişiklikleri hakkında son bilinenleri aktarmış oldu.

Buna göre Google, Android 12’nin always-on-display ve kilit ekranında önemli değişiklik planlıyor. Ayrıca hızlı ayarlar, widgetlar, bildirim ekranı, sohbet baloncukları ve çok daha fazla arayüz güncellemesi olacağı da ifade ediliyor.