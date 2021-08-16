Google'ın Pixel telefonlara gönderdiği Android 12 dördüncü beta sürümü, Android Accessibility Suite'i güncelledi. Yapılan bu güncelleme, Android 12 için yeni bir özellik getirileceğini gözler önüne seriyor. Bu yenilik, kullanıcıların yalnızca mimikleriyle akıllı telefonlarını yönetebilmelerini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Pixel cihazlar için Android 12'nin dördüncü beta sürümünü yayınladı. Bu beta sürüm, Android Accessibility Suite'in 12.0.0 kodlu beta sürümünü de kullanıma sundu. Bu beta sürüm, Android ekosistemi için çok önemli bir özelliğin yaklaşmakta olduğunu gözler önüne seriyor. Görünen o ki Android 12 ile telefonları, birkaç mimik ile yönetebileceğiz.

Android Accessibility Suite'in son beta sürümü, Switch Access menüsüne "Camera Switches" isimli yeni bir seçenek ekledi. Bu seçeneği inceleyen geliştiriciler, akıllı telefonların mimiklerle kontrol edilebilir olduğunu tespit ettiler. Aslına bakacak olursak bu özellik, fiziksel engelli kullanıcılar için geliştirildi ancak tüm kullancılar, istedikleri takdirde yepyeni bir telefon kullanım deneyimi yaşayabilecekler.

Android 12 için test edilen yeni özellik işte böyle görünüyor

Android geliştiricilerinin keşfettiği detaylara baktığımızda, bu özelliğin gülümseme, ağız açma, kaş kaldırma, sola bakma, sağa bakma ya da doğrudan telefona bakma gibi mimiklerle kullanılabildiğini görüyoruz. Kullanıcılar, bu mimikleri kullanarak kamera kontrolü, ayarlar menüsüne ulaşma, medya oynatma, bildirimlere ulaşma ya da ana sayfaya erişim sağlama gibi işlevleri devreye sokabilecekler.

Google, Android 12 için geliştmekte olduğu özelliğe ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Haliyle bu özelliğin Android 12 kullanan tüm cihazlarda kullanılabilir olup olmayacağı net değil. Yani Google, bu özelliği yalnızca Pixel cihazlarla sınırlı tutabilir. Şayet bu özellik tüm telefonlar için kullanılabilir duruma getirilirse, Android dünyasına bugüne kadarki en büyük yeniliklerden birinin eklenecek olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.