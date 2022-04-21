Android ve iOS Kullananların Oranları Açıklandı

Yayımlanan yeni bir rapor, Android işletim sistemlerinin küresel pazar payının bir kısmını iOS'a kaybettiğini ortaya koydu. Veriler incelendiğinde Android'in payının %7.58'lik düşüş ; iOS'un ise %6 civarında artış yaşadığı gözlemlendi.

Teknolojinin hız kesmeden devam eden gelişiminin, tüm insanlığı ‘dijitalleşmeye’ yönelttiği artık herkes tarafından bilinen bir durum. Bu sebeple de dünya çapından birçok insan, gündelik işlerimiz için büyük önem arz eden akıllı telefonları satın alıyor. Hatta yapılan araştırmalar, dünya nüfusunun %80’inden fazlasının akıllı telefona sahip olduğunu ortaya koyarak bu cihazların ne denli popüler ve gerekli olduğunu gözler önüne seriyor.

Tabii ki bu telefonlarda kullanılan işletim sistemleri de tüketicilerin daha iyi bir deneyim yaşaması için büyük bir öneme sahip. Google tarafından geliştirilen Android ve Apple tarafından geliştirilen iOS işletim sistemlerinin akıllı telefon pazarına hakim olduğunu söylemek mümkün. Analizler de bugün her on kişiden 7’sinin Android, kalanlardan en az ikisinin de iOS kullandığını ortaya koyuyor. Ancak yeni bir rapor, Android’in bu hâkimiyetinin azaldığını gösteriyor.

Android, küresel pazar payının bir kısmını Apple’a kaybetti

StockApps tarafından dün paylaşılan bir rapor, Android işletim sisteminin küresel pazar payının son yıllarda düşüş gösterdiğini ortaya çıkardı. Açıklamalara göre dünya genelinde 2018’de %77,32 olan pay, Ocak 2022’de %69,74’e düşerek %7.58’lik bir değer kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra iOS’un pazar payı %19,4’ten %25,49’a ulaştı ve %6’nın üzerinde artış yaşadı.

Avrupa’da %69.32 Android, %30 iOS

%69.32 Android, %30 iOS Kuzey Amerika ve Okyanusya’da %45 Android, %54 iOS

%45 Android, %54 iOS Asya'da Android %81, iOS %18

Android %81, iOS %18 Güney Amerika'da Android %90, iOS %10

Android %90, iOS %10 Afrika’da Android’in %84, iOS %14

Kısacası, Android’in son üç yılda önemli bir kayıp; Apple’ın ise kazanç yaşadığı söylenebilir. Ancak veriler, Google’ın Android işletim sisteminin hâlen küresel pazarı domine ettiğini gösteriyor. Bu da Apple’ın en yüksek pazar payına sahip olması için önünde hâlen uzun bir yol olduğunu ortaya koyuyor.