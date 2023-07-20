WhatsApp'ın akıllı saatler için optimize edilen sürümü nihayet yayınlandı. Artık Wear OS 3 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm Android saatlere WhatsApp yüklenebiliyor. Peki yeni uygulama neler sunuyor?

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Wear OS işletim sistemine sahip Android akıllı telefonlara WhatsApp geleceğinden bahsettik. WhatsApp'ın "2.23.10.10" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, Google I/O 2023 etkinliklerinde duyurulmuştu. Gelen son haberler, milyonlarca akıllı saat kullanıcısının uzun zamandır beklediği gelişmenin nihayete erdiğini gözler önüne seriyor. Android saatler, an itibarıyla WhatsApp uygulamasına kavuştular. WearOS 3 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı saatler, WhatsApp'ı kullanabiliyorlar.

Google Play Store'un akıllı saatler için oluşturulan versiyonuna eklenen WhatsApp, kullanıcılara bazı avantajlı özellikler sunuyor. Ancak bazı eksikleri de yok değil. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve akıllı saatler için optimize edilen WhatsApp'ın özelliklerine yakından bakalım.

Peki WhatsApp'ın Wear OS sürümündeki özellikler:

Wear OS için oluşturulan WhatsApp, uygulamanın mesaj yazma, ses kaydı gönderme, emojileri görme ve yollama ile hızlı yanıt verme gibi özelliklere sahip. Ayrıca uygulamanın uçtan uca şifrelendiğini de belirtelim. Ancak Topluluklar gibi özellikler ile görüntülü görüşme gibi kameraya ihtiyaç duyacak büyük ölçekli özellikler, WhatsApp'ın akıllı saat sürümünde mevcut olmayacak.

Telefondan bağımsız kullanılabilecek!

WhatsApp'ın akıllı saat versiyonundaki en önemli özelliklerden bir tanesi, akıllı telefonlardan bağımsız olarak kullanılabilecek olması. WhatsApp'ı akıllı saatine yükledikten sonra Bağlı Cihazlar özelliği ile hesabını bağlayan bir kullanıcı, akıllı telefonunda bağlantı olmasa bile WhatsApp kullanabilecek. Ancak bunun mümkün olması için akıllı saatin ya Wi-Fi ya da LTE aracılığıyla internete bağlı olması gerektiğini söyleyelim.