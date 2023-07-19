WhatsApp'a Rehberde Kayıtlı Olmayan Kişilere Mesaj Gönderme Özelliği Geldi!

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WhatsApp, yıllardır pek çok kullanıcının istediği rehberde kayıtlı olmayan kişilere mesaj gönderme özelliğini yayınlamaya başladı.

Yıllardır mobil iletişimde lider uygulama olmaya devam eden WhatsApp, günümüzde bir noktada bazı rakiplerinden geri kaldı. Uygulama, numarasını kaydetmediğiniz bir kişiye mesaj göndermeniz için herhangi bir seçenek sunmuyor.

Fakat WhatsApp’ın son iOS ve Android güncellemeleriyle birlikte bu durum değişmeye başladı. Artık rehberinize kaydetmediğiniz bir numaraya da mesaj atma şansına sahip olacağız.

WhatsApp’a gelen yeni numaraya mesaj atma özelliği:

whatsapp

Yeni özellik ile WhatsApp’ta sohbet başlatma penceresinde arama bölümüne bir numara yazabilecek ve bu numara ile doğrudan iletişime geçebileceğiz. WhatsApp, girdiğiniz her rakamla birlikte numara arayışını sürdürecek, girdiğiniz numaraya ait WhatsApp profilini karşınıza çıkaracak.

Özelliği içeren güncelleme kullanıcılara parça parça dağıtılıyor. Özelliğe erişim sağlamak için yeni güncelleme olup olmadığını kontrol etmeyi, varsa uygulamayı güncellemeyi kurmayı unutmayın.

Bu durumun riskleri de yok değil…

Özellikle ülkemizde veri sızıntılarının sık sık yaşandığını biliyoruz. WhatsApp’ın yeni özelliği de aslında her ne kadar faydalı olsa da bilmediğimiz numaralardan her gün defalarca gelen mesajların sayısı, ne yazık ki daha da artabilir.

Üstelik WhatsApp’ın şu an için numaranızı genel aramadan gizleme gibi bir güvenlik seçeneği de bulunmuyor. Bu özelliğin çok yakında gelmesini umuyoruz.
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Kaynak : https://wabetainfo.com/whatsapp-for-ios-and-android-get-a-feature-to-quickly-open-chats-with-unknown-phone-numbers/
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