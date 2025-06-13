Google'ın Android telefonlara sunduğu deprem erken uyarı sistemi, gelecek yeni Wear OS güncellemesiyle artık akıllı saatlere de geliyor.

Ülkemiz maalesef bir deprem ülkesi ve Google'ın Android telefonlarda sunduğu deprem uyarıları çoğu zaman hayat kurtarıyor. Şimdi ise bu deprem erken uyarı sistemi artık akıllı saatlere de geliyor. Wear OS işletim sistemli akıllı saatlerin tamamı yeni güncellemeyle birlikte deprem erken uyarı sistemi bildirimlerini alacak.

Android telefonlar, içlerindeki sensörleri kullanarak çevredeki diğer Android cihazlarla iletişimde oluyor ve bir depremi hissettiklerinde, sarsıntı başlamadan önce uyarı gönderebiliyor. Bu sistem özellikle “P Dalgası” denilen ilk sinyalleri algılayarak, daha yıkıcı “S Dalgası” gelmeden birkaç saniye önce kullanıcıları haberdar ediyor. Elbette bu sistem her zaman kusursuz çalışmıyor ama o birkaç saniye bile hayat kurtarabiliyor.

Artık deprem uyarılarını bileğinizden görebileceksiniz

Şimdiye kadar bu uyarılar sadece telefonlara geliyordu ancak bazı insanların telefonları yakınında olmayabiliyor. İşte tam da bu nedenle Google deprem uyarılarını artık akıllı saatlere de taşıyor. Yani saatiniz kolunuzdaysa, deprem uyarısı anında bileğinize de gelecek.

Şimdilik bu özellik test aşamasında ve her zaman olduuğ gibi güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacak. Ayrıca şimdilik yalnızca bildirim özelliği olarak geliyor, yani akıllı saatler kendi başına deprem algılayamayacak ancak gelecekte bu da mümkün olabilir.