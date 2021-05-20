Android Telefonlar, iOS'tan Ne Kadar Fazla RAM Kullanıyor?

Counter Point Research tarafından paylaşılan bilgilere göre 2020 yılı sonu itibarıyla iOS cihazlar, RAM kapasitesi ortalaması olarak Android akıllı telefonlara yaklaşmış durumda.

Akıllı telefonlar, günümüz teknolojik ürünlerini düşündüğümüzde en hızlı gelişen ve ömrünü en hızlı tüketen ürünler olarak ifade edilebilir. Kameradan hızlı şarja, ekrandan işlemciye kadar akıllı telefonlardaki hemen her donanım ve teknoloji, her yıl biraz daha geliştirilirken markalar arasında savaşa neden olan özelliklerden biri de RAM kapasitesi.

RAM kapasitesi, özellikle Android akıllı telefon üreticilerinin en önemli pazarlama malzemelerinden birini oluşturuyor ve günümüzde 2 GB'tan 18 GB'a kadar RAM kapasitesine sahip akıllı telefonlar bulabilmek mümkün. Peki ortalamalara baktığımızda hangi marka akıllı telefonlarında ortalama kaç GB RAM kapasitesi sunuyor?

Ortalamalara baktığımızda iOS, RAM kapasitesi olarak Android'e yaklaşmış durumda

Counter Point Research tarafından paylaşılan yeni bir rapor, 2019-2020 yıllarında iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların ortalama kaç GB RAM kapasitesine sahip olduğunu ve farklı akıllı telefon üreticilerinin söz konusu zaman diliminde akıllı telefonlarında ortalama kaç GB RAM kapasitesi sunduğunu gözler önüne seriyor.

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olan Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar, 2019 yılının başında ortalama 3,6 GB RAM kapasitesi sunuyorken; 2020 yılının sonuna geldiğimizde bu ortalama 5 GB'a yükseliyor. iOS'te ise aynı zaman diliminde ortalamalar 2,9 GB'tan 4,5 GB'a yükseliyor.

Hangi marka, telefonlarında ortalama kaç GB RAM kullanıyor

Yukarıdaki grafik ise markaların sunmuş oldukları ortalama RAM kapasitesini gösteriyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 5,4 GB ile ilk sırada yer alırken; 5,3 GB ile OPPO ve 5,0 GB ile Vivo/Honor da zirvedeki diğer markalar olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en çok satan akıllı telefon markası olan Samsung'un ortalaması 4,4 GB RAM iken; Apple'ın da 3,6 GB RAM kapasitesi ortalaması bulunuyor.

Peki Android'in daha fazla RAM kapasitesine ihtiyaç duyduğu bilinmesine rağmen ortalamalara bakıldığında Android-iOS farkı neden küçük gözüküyor? Bunun temel nedeni, Android'in farklı segmentlerde akıllı telefonlara sahipken Apple'ın yalnızca premium segment akıllı telefonlar piyasaya sürmesi. Zira "iPhone rakibi" diyebileceğimiz Android telefonlara baktığımızda 12 GB'tan 18 GB'a varan RAM kapasiteleriyle karşılaşabiliyoruz.