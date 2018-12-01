Android Telefonları Küçük Bir Ayar ile Hızlandırmanın Yolu

Bugün size sunacağımız küçük sırla, Android cihazınızın performansını yükseltmenizi sağlayacağız. Özellikle orta ve düşük sistem özelliklerine sahip olan kullanıcıların çok işine yarayacağına eminiz.

Android işletim sistemi, bugün mobil cihazlarda en çok kullanılan iki sistemden biri. Donanımına ve yaşına göre oldukça farklı performanslar sergileyen Android cihazlar için bazı küçük hızlandırma taktikleri bulunuyor. Biz de bunlardan en güvenilir ve en zahmetsiz olanını sizler için açıklıyoruz.

Her şeyden önce, cihazınızın Ayarlar - Telefon Hakkında bölümüne girip Derleme Numarası'nın üzerine 7 kez tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin ardından "Artık siz bir geliştiricisiniz" yazısını göreceksiniz.

Geliştirici ayarlarını aktif hale getirdik. Şimdiden söyleyelim, geliştirici ayarları kısmındaki bazı ayarları kurcalamanız, telefonunuza zarar verebilir. Bu yüzden, dikkatli olmanızı öneriyoruz. Şimdi telefonumuzun genel kullanım hızını artıracak işlemimize geçiyoruz.

Cihazınızın Ayarlar ana sayfasına gelen Geliştirici Seçenekleri sekmesine tıklayın ve onlarca ayarın arasında animasyonlarla ilgili kısmı bulun.

Yukarıda gördüğünüz üç farklı animasyon ayarı, telefonunuzun varsayılan ayarlarında 1x hızıyla gelir. Bu animasyonlar, uygulama açılış-kapanışları gibi çeşitli yerlerde kullanılır ve cihazınızın hızını etkiler. Bahsettiğimiz bu animasyon ayarlarına tıklayın ve 0.5x veya kapalı konumlarına getirin.

Animasyonları kapattığınız takdirde -özellikle düşük donanımlı bir cihaza sahipseniz- çok daha hızlı bir Android deneyimi yaşayabilirsiniz. Ancak bizim tavsiyemiz, hem görsel açıdan güzel duran hem de hız konusunda pek fazla bir şey kaybettirmeyen 0.5x ayarını seçmeniz yönünde.

Genel kullanıcıya hitap eden bir taktik olsa da bu yöntem, uygulamasız ve son derece stabil bir performans arttırma imkanı sunuyor. Android telefonlar ve tabletlerle ilgili önerilerimiz devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin :)