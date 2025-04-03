Bir ameliyata girmeden önce aldığımız anestezi, derin bir uyku hâli gibi gelse de vücudumuz, fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ediyor. Anestezi, nasıl oluyor da saniyeler içinde insanı bilinçsiz bir hâle getirebiliyor?

İnsanın ne söylediğini bile kontrol edemediği bu durum, bilincini kapatmasına rağmen vücudumuz, olduğu gibi çalışmaya devam ediyor.

Peki bu durum nasıl gerçekleşiyor?

Anestezi, cerrahi müdahaleler esnasında ağrıyı engelleyip bilinci kapatır.

Ancak hayati fonksiyonlarımız, böyle bir hâlde olduğu gibi sürmeye devam ediyor. Bu durumu daha kolay anlamak için anestezinin genel işleyişine bir bakalım.

Anestezi, genel, lokal veya bölgesel olarak uygulanıyor. Anestezinin amacı ise bilinç kaybı, ağrıyı engelleme, hareket reflekslerini durdurmaktır. Peki bu sırada kalp atışı, solunum, kan dolaşımı gibi hayati fonksiyonlar nasıl devam edebiliyor?

Anestezi ilaçları, beyindeki nörotransmitter dengesini değiştiriyor.

Özellikle bilinç ve ağrı algısından sorumlu bölgeler baskılanıyor. Bunun yanında kalp atışı, sindirim, solunum gibi otomatik işlevlerden sorumlu otonom sinir sistemi, anesteziden minimum düzeyde etkileniyor. Bu sayede de vücut, çalışmaya devam edebiliyor.

Genel anestezide solunum kasları geçici olarak gevşiyor. Dolayısıyla solunum cihazı devreye giriyor. Cihaz, akciğerlere oksijen gönderirken karbondioksiti uzaklaştırıyor.

Kalp ve damarlar sürekli izleniyor.

Anestezi uzmanları, tansiyon, nabız ve kan oksijen seviyesini sürekli izliyorlar. Gerekirse damar yoluyla sıvı veya ilaç vererek dolaşımı destekliyor. Ayrıca damar yoluyla verilen serumlar, kan kaybını telafi ederken elektrolit dengesini de koruyor.

Bahsettiğimiz bu süreçler, anesteziyoloji uzmanları tarafından yönetiliyor. İlaç dozajları, hastanın yaşı, kilosu, genel sağlık durumu ve ameliyatın türüne göre kişiselleştiriliyor. Ameliyat boyunca beyin dalgaları, kalp ritmi, kan basıncı, oksijen satürasyonu anlık olarak takip ediliyor.

Böylece anestezi alırken bilincimiz kapalı olsa bile vücudumuz, çalışmasını sürdürmeye devam edebiliyor.

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