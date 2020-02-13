Android telefon ve iPhone (iOS) kullananlar tarafından toplamda milyarlarca kez indirilen Angry Birds oyunlarını derledik. Listede ayrıca tüm Angry Birds oyunlarının APK sürümleri de bulunuyor.

Angry Birds çok eski bir oyun olmasına rağmen hâlâ milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Oyun o kadar popüler hale geldi ki, kendi tekstil, aksesuar ve oyuncakları yapıldı; hatta 2016 yılında Angry Birds filmi bile çekildi. Bu filmin başarısından sonra 2019 yılında yeni bir film daha gelmişti.

Rovio oyun firması da bu başarının devamını mobil oyunlarıyla getiriyor. Neredeyse her oyun türündeki Angry Birds oyunları ile hayranlara birçok seçenek sunuyorlar. Angry Birds oynamak isteyenler için Android ve iPhone (iOS) telefonlar için tüm oyunları derledik.

Tüm Angry Birds oyunları:

Fruit Nibblers,

Angry Birds AR: Isle of Pigs,

Angry Birds Explore,

Angry Birds Match 3,

Angry Birds Blast,

Angry Birds Star Wars HD,

Sugar Blast,

Angry Birds POP Bubble Shooter,

Angry Birds Evolution,

Battle Bay,

Angry Birds Star Wars II,

Angry Birds Star Wars,

Angry Birds Transformers,

Bad Piggies,

Bad Piggies HD,

Angry Birds Go!

Angry Birds Friends,

Angry Birds Epic,

Angry Birds Rio,

Angry Birds Classic,

Angry Birds 2.

Fruit Nibblers:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 82 MB

Puan: 4,6/5

Kızgın Kuşlar farklı oyun türleriyle de milyonlarca kez indirilmeyi başardı. Bunlardan biri de Fruit Nibblers. Sevimli karakterleri ile gizemli bulmacaları çözmenin yollarını arıyoruz. Boş vakitlerde oynamak adeta bağımlılık yaratıyor diyebiliriz. Oyun içerisinde 1500’den fazla bulmaca bulunuyor. Bu nedenle hiç sıkılmadan dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz.

Fruit Nibblers indir:

Fruit Nibblers APK indir:

AB: AR Isle of Pigs:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 98 MB

Puan: 3,9/5

Mobil AR (Artırılmış Gerçeklik) oyunlarından biri olan bu oyunda, yeşil domuzların tatil yaptığı uzak adayı keşfe çıkıyoruz. Farklı harita parkurlarıyla oyunda çeşitli oyun modlarını deneyebiliyoruz. Ancak genel olarak gelen kullanıcı yorumları arasında, oyunun optimizasyon sorunu olduğu görülüyor. Yine de oynanmayacak seviyede değil. Bu tarz mobil AR oyunları ile gelecekte çok daha fazla karşılaşabiliriz.

Angry Birds AR: Isle of Pigs indir:

Angry Birds AR: Isle of Pigs APK indir:

AB: Explore:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 69 MB

Puan: 3,4/5

Oyuna gelen puana baktığımızda pek sevilmediğini söyleyebiliriz. Firmanın bir başka AR oyunu olan Explore, yine bir adada geçiyor. Aslında AR oyunlarla ilgili olarak, oyunun içeriğinden çok performansı beğenilmiyor. Yani telefonda aşırı ısınmalar, oyunda kasmalar; kısacası oyun optimizasyonu kötü olmasından dolayı puanlar biraz düşük oluyor. Yine de birçok kişi oyunu deniyor.

Angry Birds Explore indir:

Angry Birds Explore APK indir:

AB: Match 3:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 89 MB

Puan: 4,6/5

Google Play Store’da 5 milyondan fazla indirilen oyun, 4,6 puan ile oyuncular tarafından çok sevildiğini de gösteriyor. Bir bulmaca oyunu olan AB Match 3, seviyeniz ilerledikçe çok daha yeni şeylerin açıldığı ama bir o kadarda zorlaşan bir oyun. Kızgın Kuşlar hayranı olup, bir de üstüne zorlukları seviyorsanız, bu oyun tam size göre olabilir.

Angry Birds Match 3 indir:

Angry Birds Match 3 APK indir:

AB: Blast:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 143 MB

Puan: 4,5 MB

10 milyondan fazla indirilen oyun, Play Store kullanıcıları tarafından da çok sevilmiş. Temelinde mobil bulmaca oyunları ile aynı olan oyun, domuzlar tarafından saklanan kuşları kurtarmak üzerine kurulmuş. Sabit ve aynı grafikli bulmaca oyunlarını oynamaktansa, bu oyun çok daha iyi bir tercih olabilir. Üstelik seviyeniz arttıkça yeni hediyeler ve altınlar kazanıyorsunuz.

Angry Birds Blast indir:

Angry Birds Blast APK indir:

AB: Star Wars HD:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 48 MB

Puan: 4,1/5

Oldukça eski bir oyun ve son güncellemesini de 2018 yılında almış. Ancak buna rağmen hâlâ yüz binlerce oyuncuya sahip. Çünkü hem içeriği hem de konusu itibarıyla ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda bir grup asi kuşun, galaktik kötülere karşı mücadelesi anlatılıyor. Oyun Star Wars evreniyle, kızgın kuşlarımızın evrenini birleştiriyor ve oldukça eğlenceli.

Angry Birds Star Wars HD indir:

Angry Birds Star Wars HD APK indir:

Sugar Blast:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 79 MB

Puan: 4,5/5

Şeker patlatmalı bir oyun olan Sugar Blast, Rovia stüdyosunun en çok sevilen oyunlarından biri. Temel olarak oynanışı, şekerleri patlatarak bulmacayı çözmek üzerine kurulu. Oyuncular tarafından da çok sevilen Sugar Blast, özellikle ilk başlayanlar için çok güzel oyun içi hediyeler ve görevler içeriyor. Oyunda seviyeniz yükseldikten sonra zorlu görevler biraz yorabiliyor.

Sugar Blast indir:

Sugar Blast APK indir:

AB: Evolution:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 400 MB

Puan: 4,4/5

Seri oyunları arasında eskilerden biri olmasına rağmen hâlâ en çok sevilenler arasında yer alıyor. Play Store’da 10 milyondan fazla indirilen oyun, son dönemde özellikle donma ve kasma sorunları ile anılıyor. Ancak bu bile hayranları oyunu oynamaktan vazgeçiremiyor. RPG türünde olması belki de en büyük nedenlerden biri olabilir. Kuşlar ile domuzlara karşı savaşıyoruz.

Angry Birds Evolution indir:

Angry Birds Evolution APK indir:

AB: POP Bubble Shooter:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 99 MB

Puan: 4,5/5

Oyun bugüne kadar 45 milyondan fazla indirildi. Oyuncu kitlesi için yediden yetmişe herkes var dersek yanlış olmaz. Temel oynanış mantığı ise baloncuk atıcıyla, rastgele gelen balonları uçurmak ve birbirleriyle eşleştirmek. Eşleşen balonlar patlıyor ve size puan kazandırıyor. Oyunda 1900’den fazla seviye var ve ilerledikçe oyun daha da zorlaşıyor.

Angry Birds POP Bubble Shooter indir:

Angry Birds POP Bubble Shooter APK indir:

Battle Bay:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 53 MB

Puan: 4,4/5

Rovia mobil oyun stüdyosu bu sefer farklı bir oyun ile karşımıza çıkıyor. Battle Bay, 10 milyondan fazla indirilmiş başarılı bir Aksiyon oyunu. Oyunda kendi seçtiğiniz gemilerle, nehir veya denizlerde rakiplerinize karşı mücadele ediyorsunuz. Gemilerinizde birbirinden güçlü silahlar oluyor. Aynı zamanda takım olarak da oynanıyor ve oyunu kazanmanın yolu strateji yapmaktan geçiyor.

Battle Ray indir:

Battle Ray APK indir:

AB: Star Wars:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 45 MB

Puan: 4,5/5

Yukarıda da bahsettiğimiz Star Wars oyununun ilk versiyonu. 100 milyon indirme barajını geçmeyi başarmış ve 1 milyonun üzerindeki değerlendirmeden 4,5 puan almış. Sadece bu rakamlar bile ne kadar başarılı bir oyun olduğunu açıklıyor. 2. oyun gibi ilk oyunda da, kızgın kuşlarımız ile galaktik bir savaşın içine giriyoruz.

Angry Birds Star Wars indir:

Angry Birds Star Wars APK indir:

AB: Star Wars 2:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 50 MB

Puan: 4,5/5

Devam oyunu Play Store’da 50 milyondan fazla indirilmeye sahip. Kuşlar ile aç gözlü Domuz Federasyonu’na karşı mücadele ediyoruz. Bu oyunda bir ilk var. Daha önceki Star Wars oyunlarında sadece kuşların tarafında yer alabiliyordunuz. Ancak bu oyunda isteyen oyuncular domuzların tarafına geçebiliyorlar. Yeni bir macera için hiç de geç değil.

Angry Birds Star Wars 2 indir:

Angry Birds Star Wars 2 APK indir:

AB: Transformers:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 59 MB

Puan: 4,6/5

Bu oyunda tüm kuşlarımız birer robota dönüşüyor. Kuşlarımız ayrıca oyun içerisinde gerçek Transformers robotlarının özelliklerini taşıyor. Adayı yok etmek için yaratılmış robotları durdurmak için kuşlar Bumblebee ve Prime’ın gücünü kullanıyor. Tabii bunlar dışında daha birçok karakter oyunda yer alıyor.

Angry Birds Transformers indir:

Angry Birds Transformers APK indir:

Bad Piggies:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 70 MB

Puan: 4,5/5

2012 yılında IGN tarafından en iyi mobil oyun seçilen Bad Piggies, hâlâ popülerliğini koruyor ve milyonlarca oyuncusu var. Temelinde bir mekanik oyunu. Parçalarla belirli araçlar yaparak bir hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu yolda yaşadıklarınızı da direkt oyun içerisinde yer alan paylaşma butonu ile, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Bad Piggies indir:

Bad Piggies APK indir:

AB: Go:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 83 MB

Puan: 4,3/5

Garip bir şekilde çok oynanan ama eski oyun kadar beğenilmeyen bir oyun. Piggy Adası'nda zorlu bir yarışı konu alıyor. Diğer oyunlardan farklı olarak tamamen bir yarış oyunu. Oyunda tabii ki kızgın kuşlarımız ile mücadele ediyoruz. Ancak isteyen oyuncular domuzları da seçebiliyorlar.

Angry Birds Go indir:

Angry Birds Go APK indir:

AB: Friends:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 85 MB

Puan: 4,2/5

Her hafta yirmi yeni seviyeleri ile dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Rakiplerinizle liglerdeki sıralamanız ile yarışıyorsunuz. Yani kazanmanın yolu sıralamada yükselmek veya daha yüksek liglere çıkmak. Ayrıca özel turnuvalara katılarak hediyeler de kazanabilirsiniz. Klasik oynanış mantığı nedeniyle çok sevebilirsiniz.

Angry Birds Friends indir:

Angry Birds Friends APK indir:

AB: Epic:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 63 MB

Puan: 4,6/5

85 milyondan fazla indirilen RPG türündeki oyun, 4.6 puan ile çok iyi bir iş çıkarmış. Zorlu parkurlarda, tropik plajların, mağaraların ve dağların arasında zorlu bir mücadele veriyoruz. Oyunda temel olarak topladığımız silahlarla, domuzlara karşı galip gelmeye çalışıyoruz. Domuzları yenmek için büyü de kullanabiliyorsunuz.

AB: Epic indir:

AB: Epic APK indir:

AB: Rio:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 48 MB

Puan: 4,4/5

Milyonlarca oyuncuya sahip olan oyun, haritaları ve temalarıyla gerçekten çok seviliyor. Oyunda 400’den fazla seviye bulunuyor. Rio temalı oyunda, müthiş doğanın ve karnavalın ortasında kuşlarımızla hedefi tam ortasından vurmaya çalışıyoruz. Seviye ilerledikçe engeller de bir o kadar zorlaşıyor.

AB: Rio indir:

AB: Rio APK indir:

AB: Dream Blast:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 78 MB

Puan: 4,5/5

10. yıla özel çıkarılan bu oyun, Google Play Store’da 2019’un en iyi oyunu seçilmişti. Daha önceki oyunlara hiç benzemeyen bir bulmaca oyunu. Bulmacaları çözmek için baloncukları kızgın kuşlarımız ile patlatıyoruz. Sonunda da rüya ve bulmacaları çözüyoruz. Her seviye ve bölüm geçtiğinizde de özel ödüller kazanıyorsunuz.

AB: Dream Blast indir:

AB: Dream Blast APK indir:

Angry Birds:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 99 MB

Puan: 4,4/5

15 orjinal bölümden oluşan oyunda 500 üzeri seviye bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından farklı oyunculara karşı mücadele edebilir ve ligdeki sıranızı yükseltebilirsiniz. 100 milyondan fazla indirilen oyun, hâlâ en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Çevrimiçi oynamak istemeyenler için çevrimdışı oyunları da bulunuyor.

Angry Birds indir:

Angry Birds APK indir:

Angry Birds 2:

Yapımcı: Rovio Entertainment Corporation

Boyut: 65 MB

Puan: 4,6/5

Rovio’nun en çok sevilen ve indirilen oyunlarından biri. Klasik oyun heyecanını telefonlara taşıyor. Arena modu, günlük ve ana görevler, birçok zorlu seviye ile oyuncuları mest etmiş durumda. Ayrıca oyun sürekli olarak güncelleme alıyor ve yenileniyor. Bu da oyuncuların sıkılmamasını ve her geçen gün daha fazla eğlenmesini sağlıyor dersek yanlış olmaz.

Angry Birds 2 indir:

Angry Birds 2 APK indir:

Milyarlarca kez indirilen ve tüm mobil oyuncuların beğenisini kazanmış Angry Birds oyunları bu şekilde. Kızgın Kuşlar adını artık altın harflerle efsane mobil oyunlar arasına yazdırmış durumda. Çok eski bir oyun olmasına rağmen, neredeyse her sene yeni bir versiyonu çıkıyor. Böylece oyunun hayranları daima sıkılmadan oynayabiliyorlar. Siz de Angry Birds indirmek için yukarıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.