Mansur Yavaş, Twitter'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Metaverse ekosistemi için bulut çözümleri geliştiren bir platform ile anlaşıldığından bahseden Yavaş, yapılacak çalışmalar ile Ankara'nın Metaverse entegrasyonunun tamamlanacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni teknolojilerle yakından ilgilenen siyasi isimlerden bir tanesi. Zaman zaman kripto paralar gibi farklı sektörlerde açıklamalarda bulunan Yavaş, dün çok daha dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Bu açıklamalarında Ankara ile Metaverse teknolojisi arasındaki ilişkiden bahseden Mansur Yavaş, başkentimizin bir test programına dahil edildiğini duyurdu.

Open Ar Cloud Association isminde bir şirket, gerçek dünyanın sanal aleme taşınabilmesi için bulut çözümler üzerinde çalışıyor. Geliştiriciler için ücretsiz hizmetler de sunan şirket, geçtiğimiz dönemlerde de Bari, Helsinki ve Los Angeles için test çalışmaları sürdürmüştü. Şimdi bunlara Ankara da eklendi. Mansur Yavaş, Open Ar Cloud Association'ın 4. test şehrinin Ankara olduğunu açıkladı.

Ankara'nın Metaverse entegrasyonu yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Ankara'mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Metaverse'un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association'un 4. test şehri oldu. BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız."

Mansur Yavaş'ın Metaverse girişimi, kendisinin de belirttiği gibi, BLD 4.0 vizyonunun bir parçası. Peki BLD 4.0 nedir? Mansur Yavaş, geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığı bazı açıklamalarda BLD 4.0 vizyonundan bahsetmişti. Bu vizyon, belediye yönetimini dijital ortama taşımayı amaçlıyor, Ankaralılara yaşadıkları kenti birlikte yönetme fırsatı veriyordu. Dijital yaşamın Metaverse olmadan düşünülmediği şu günlerde atılan Ankara adımı, sonraki dönemlerde pek çok kent tarafından benimsenebilir gibi görünüyor.

Mansur Yavaş'ın Twitter'da paylaştığı Open Ar Cloud Association videosu