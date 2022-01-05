DEVA Partisi, Metaverse ekosisteminde bir arazi satın aldığını duyurdu. Lokasyon olarak genel merkez binasının yerini tercih eden siyasi parti yetkilileri, bu hamleyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş oldular.

Son dönemlerde en çok konuştuğumuz teknolojilerin başında metaverse geliyor. Gerçek insanları sanal bir dünyanın içerisine sokan ve çeşitli ekipmanlar ile bu sanal dünyanın sınırlarını zorlayabileceğimiz teknoloji, Facebook'un ismini değiştirip "Meta" haline gelmesiyle daha fazla önem kazanmaya başladı. Şu sıralar hemen herkes, geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen metaverse'te kendine yer edinmeye çalışıyor.

Şimdiyse bu teknolojiyle ilgili Türkiye'de bir ilk yaşandı. Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi, Metaverse ekosisteminde arsa aldı. Arsanın lokasyon seçimini parti genel merkezi olarak tercih eden yetkililer, genel merkez binasının sanal bir versiyonunu da hazırladılar.

DEVA Partisi'nin Metaverse'teki genel binası böyle görünüyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın, Twitter'da yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: DEVA Partisi Genel Merkezi, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nden sonra, şimdi de Metaverse Mustafa Kemal Mahallesi’nde. Toplantılar yakında başlıyor... Dalgın ayrıca, DEVA Partisi kurucusu Ali Babacan'ın avatarını da paylaştı.

2021 yılında gündemden düşmeyen Metaverse, 2022'de de çok konuşulacak gibi görünüyor. Bireysel yatırımcıların, şirketlerin, siyasi partilerin ve hatta hükümetlerin bu teknolojinin peşinden gitmesinin hayata ne gibi etkileri olacağını hep birlikte göreceğiz...