Anket, üzeri güneş panelleri ile kaplı olan plaj şemsiyesi geliştirdi. Bu plaj şemsiyesi, Anker'in bataryası olan içecek soğutucusuna enerji sağlıyor. Böylelikle plajlardaki elektrik sorunu tarih olmuş olacak.

Çinli teknoloji şirketi Anker, CES 2025'te ilginç bir ürün tanıttı. "Solix Solar Beach Umbrella" olarak isimlendirilen bu ürün, sahile gitmekten keyif alan tüketicilere hitap ediyordu. Bu ürünü satın aldığınızda hem telefonlarınızı şarj edebilecek hem de içeceklerinizi soğutabileceksiniz. Peki Solix Solar Beach Umbrella, tam olarak nasıl bir ürün?

Anker'in açıklamasına göre Solix Solar Beach Umbrella, temel olarak bir plaj şemsiyesi. Bir de eşya taşıma kutusuna ev sahipliği yapıyor. Ancak burada önemli olan şey, plaj şemsiyesinin üzerinin güneş panelleri ile doldurulmuş olması. 100W kapasiteye sahip olan paneller, Anker'in "Solix EverFrost 2" isimli elektrikli içecek soğutma kutusunu sınırsız olarak çalıştırabiliyor.

Anker'in yenilikçi plaj şemsiyesi böyle görünüyor

Anker Solix EverFrost 2, zaten bilinen bir ürün. 288 Wh kapasiteli bir bataryayla çalışan soğutucu, 23, 40 ve 58 litrelik versiyonlara sahip. 60 W USB Type-C ve 12 W USB Type-A portlarına sahip olan soğutucu, bataryadaki enerjinin akıllı telefonlara aktarılmasına, cihazların şarj edilmesine izin veriyor. İşte Solix Solar Beach Umbrella, Solix EverFrost 2'ye enerji sağlayacak şekilde tasarlandı.

Anker'in açıklamasına göre 190 santimetre çapında ve 215 santimetre uzunluğunda olan plaj şemsiyesi, bu yaz mevsiminde satışa sunulacak. Ancak bu ürünün fiyatının şimdilik belirsiz olduğunu söyleyelim. IP67 sertifikası ile su ve kuma karşı dayanıklılık gösteren şemsiyenin ilgi görüp görmeyeceğini zaman gösterecek.