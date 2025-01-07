Eğlenmek isteyen bir grup, dünyanın ilk ev tipi nükleer reaktörünü tasarladılar. Ancak bu ürün gerçek değildi. Yine de ürünün viral olması, olaya inanılmasına neden oldu.

Teknoloji dünyası, oldukça ilginç bir ürünle tanışma fırsatı yakaladı. Enron isimli hayali bir firma, dünyanın ilk ev tipi nükleer reaktörü olan "Enron Egg"i duyurdu. Bazı kesimler, bu ürünün gerçek olduğunu düşündü ancak işin aslı hiç de öyle değildi.

Enron, dünyanın en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan bir şirketti ve yıllar önce de iflas etti. Ancak son dönemlerde Enron ismi yeniden gündem oldu. Şirketin yeniden yapılandığı, yönetim kurulu ataması yapıldığı gibi bilgiler paylaşıldı. Şirketin başına da ABD'de bilindik bir hicivli komplo teorisi olan "Kuşlar gerçek değildir"in savunucularından Connor Gaydos getirildi. Tabii tüm bunlar, hazırlanan şakanın bir parçasıydı.

Aşağıdaki cihazın bir eve 10 yıl boyunca enerji sağlayabileceği iddia edildi

Connor Gaydos, paylaşılan lansman videosunda Enron Egg'in eşsiz olduğunu söylüyordu. Açıklamasına göre bu cihaz, bir eve 10 yıl boyunca enerji sağlayabilecekti. Ayrıca Enron, bu cihaz için ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile iş birliği de yapmıştı. Connor Gaydos, oldukça inandırıcılığı artırmak için "Hanımlar ve beyler, atomun gücünü kontrol altına aldık." şeklinde oldukça iddialı sözler sarf ediyordu. Tabii tüm bunlar gerçek değildi.

Connor Gaydos ile beraberindekilerin tek amacı eğlenmekti ve bunu da başarmışlar gibi görünüyor. Zira dünyanın en popüler mikroblog platformu X'te viral hâle gelen Enron Egg, bazı kesimler tarafından gerçek sanıldı. Oysa Enron'un resmî internet sitesinde bile Enron Egg'in şaka amaçlı tasarlandığı açıkça belirtiliyordu.

İşte Enron Egg'in duyurulduğu video:

Tarihin en büyük dolandırıcılık olayına imza atan Enron'un hikâyesi için: