Anne ve Babaların Bebekleriyle İletişimi İçin 8 Uygulama

Büyüyen bebek ve çocuk uygulaması arıyorsanız bu makale sizin için harika bir kaynak. Baba Tavsiyesi yazımızın bu bölümünde; anne ve babaların bebeklerinin halinden daha iyi anlamalarını sağlayacak, minikleriyle iletişimini güçlendirecek mobil uygulamalara yakından bakıyoruz.

Baba Tavsiyesi yazı dizisine hoş geldiniz. Bir baba olarak anne çocuk, anne bebek ilişkileri ve iletişimini arttıracak uygulamalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Doğum yapmadan ve doğum sonrasında annelerin birçok konuda yardıma ihtiyacı oluyor. Özellikle böyle dönemlerde, anne ve bebek iletişimi ve bebeğin gelişimi için çok yararlı mobil uygulamalar bulunuyor.

Annenin bebeğine nasıl davranması gerektiği, bebeğin davranışsal nedenleri ve bebek gelişimi sürecinde bebeği adım adım takip etmek gerçekten çok önemli. Özellikle aşı takvimini kaçırmamak, bebeğin ağlamalarının nedenleri anlamak, birçok anne baba için elzem konulardan.

Anne-baba ve çocuk iletişimini güçlendirecek mobil uygulamalar:

Cozi Family Organizer

Beyaz Ses Derin Uyku Sesleri

Bebek Menüleri

Playground Buddy

Baby Connect

Artkive

Happy Kids

Evi organize etmek için Cozi Family Organizer

Aşı takvimi

Mama saati

Sağma saati

Bebek alışverişi ve ihtiyaç listesi

Etkinlik saatleri

Yukarıdaki gibi birçok aktiviteyi kaydedebileceğiniz Cozi Family Organizer uygulaması, anne ve babaların bebeklerini rahatlıkla takip etmesini sağlıyor. İngilizce olmasının yanında uygulamanın asıl amacı, aslında aile koordinasyonunu sağlamak. Özellikle çalışan annelerdenseniz; çocuğunuzun maması, süt sağma saatleri vb.durumları planlayarak hiçbir şeyi unutmazsınız.

Bununla beraber uygulama sayesinde babayı da organize etmek çok kolay oluyor. Babanın telefonunda da aktif olan uygulama ve hatırlatıcılar sayesinde herkes, her an tetikte kalabiliyor. Evin miniği için hem her şey çok organize hem de hatasıza yakın gerçekleşmiş oluyor.

Kolik bebekler için Beyaz Ses Derin Uyku Sesleri

Kolik bebek

Zor uyuyan bebek

Gazlı bebek

Beyaz gürültü sesi, anne karnında bebeğin ya da çocuğun duyduğu sestir. Elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi gibi seslerde anne karnındaki seslere benzemektedir. Bebeğinizi uyuturken ve uyurken bu sesi dinletirseniz, miniğiniz oldukça keyifli uyuyacaktır.

Hamakta ya da bezde sallama işlemi yaparken açtığınız beyaz gürültü sesleri sayesinde bebeğinizin ağlama krizleri kesilecek. Sakinlediğinde hemen sallama bezini ya da hamağı bırakmayın, uyuyana kadar devam edin. Ayakta sallamak çok bir işe yaramıyor. Kolik bebek bakımı gerçekten çok ve zahmetli bir iş, beyaz gürültülü seslere ilerleyen süreçte çok teşekkür edeceksiniz.

"Ek gıdaya geçtim, eyvah!" demeyin, Bebek Menüleri adında bir uygulama var:

Ek gıdaya geçen bebekler için çok değerli anne yardımcı uygulamalarından biri. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde ve sonrasında hangi ay nasıl yemek hazırlamak gerekli? Hangi gıdayı yemeli? Bunlar gibi birçok soru aklınızı karıştıracak. Özellikle bebek beslenmesinde alerjik reaksiyonların ne kadar çok olabileceğini de unutmamalısınız. Bebek Menüleri bu konuda muhtemelen yardımcınız olacak.

Özellikle 9. aydan sonra bebekler, farklı tatlar denemeye başlıyorlar. Bebek için Ekmek yapımından tutunda birçok lezzetli ama şekersiz ve tuzsuz yemek tarifini kolayca bulmak çok hoşuna gidecek. Unutmadan hatırlatalım uygulama sadece Android'de var.

Gezmeye gittik ama bizim çocuk park istiyor diyenler için Playground Buddy:

Dünyanın neresine giderseniz gidin, bebek ve çocuklar için yakınızdaki parkları ve oyun alanlarını sizlere gösteren bir uygulama. Dünya çapında 200.000’den fazla oyun alanını sizlere gösteriyor.

Uygulamanın diğer bir tarafı, eğer ki gittiğiniz oyun alanı ya da park uygulamada yoksa sizde ekleyip destek verebiliyorsunuz. Park olayı gerçekten en büyük kurtarıcılardan biri olabiliyor.

Adım adım bebeğimi takip etmek istiyorum diyorsanız Baby Connect:

Son emzirme

Hangi tarafı emzirdiğiniz

Tıbbı geçmiş

Göğüs sağma zamanı

Boy, kilo gelişimi

Son beslenme

Bebek bezi değişikliği

Baby Connect anne bebek uygulamaları içinde en çok tercih edilenlerden. Gün gün bebek bakım ve takibi uygulamaları içerisinde tercih edilebilir bir uygulama olan Baby Connect’in tek negatif yanı 4,99 - 8,99 dolara satılıyor olması.

Ücretli sürümünde hatırlatıcı ve bildirim göndericileriyle Baby Connect epey işinize yarayacak. Kimi anne için özellikle yeni doğan bebek bakımı konusu oldukça dertli olabiliyor. Prematüre bebek bakımı içinde yine uygulamanın sağladığı "Hangi tarafı emzirmiştim" takibi anne için hayat kurtarıcı.

Çocuğunuzun tüm etkinlikleri Artkive'da:

Çocuğunuzun resimlerini kaydedip paylaşabileceğiniz, aynı zamanda arşivleyebileceğiniz bir uygulama. Hangi tarihte ne çizdi nasıl yaptı, notunu ve başlığını kaydedip daha sonra bastırmak üzere bile ulaşabileceğiniz Artkive’de, kendinize sosyal bir alan bile oluşturabilirsiniz.

Artkive kullanan anne ve babalar, birbirlerinin çocuklarının çizimlerini beğenip yorum yapabiliyorlar. Global çapta bir anne baba platformuna katılmak isterseniz, Artkive'da çok eğlenebilirsiniz. İşin kötüsü uygulama sadece iOS'da var.

En çok tercih edilen ebeveyn uygulamalası "Happy Kids"

Aşı takvimi

Mama saati

Sağma saati

Bebek alışverişi ve ihtiyaç listesi

Etkinlik saatleri

Ay ay çocuğunuzun davranışları

Bebeğinizin kaç aylık olduğu

Bebeğinizin kilosu

Ay ay bebek gelişimi

Kilo, boy takvimi

Hafta hafta bebek/çocuk gelişimi ve olması gerekenler

Türkiye’de en çok tercih edilen uygulamalar içinde yer alan Happy Kids’in, özellikle annelerin yoğunlukta olduğu bir topluluğu da var. Birçok uygulamanın toplamı kadar özellik barındıran Happy Kids, haftalık olarak bebek/çocuk takibi yapmak isteyenler aileler için oldukça önemli bir uygulama.

Happy Kids içindeki forumlara katılabilir, diğer ebeveynlerle fikir alışverişi de yapabilirsiniz. Uygulamanın birçok efektif özelliği var, her birini keşfetmenizi öneririz. Youtube videolarını "Youtube'u" açık bırakmak zorunda kalmadan çalıştırabilmek de özelliklerinden biri.

Baba Tavsiyesi bölümlerini takip etmeyi unutmayın. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz, görüşmek üzere :)