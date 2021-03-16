Antalya'da tost satan bir işletme, kripto paralarla ödeme almaya başladı. Başlattığı hizmetle ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Ahmet Bağiçi, gelen tepkilerin olumlu olduğunu ve özellikle de gençlerin bu hizmetten faydalanmak istediklerini söylüyor.

Kripto para piyasalarının gündemden düşmediği şu günlerde, insanların kripto paralarla ilgili yaratıcılık durumlarında da artış yaşandı. Bu bağlamda kimi zaman, kimi şirket ve işletmelerin kripto paralarla hizmet vermeye başladığını zaten duymuştuk. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da küçük bir dükkanda tost satışları yapan Ahmet Bağiçi isimli bir vatandaş, kripto para birimleriyle ödeme almaya başladı.

Kendilerine ulaşan basın mensuplarına bir röportaj veren Bağiçi, büyük işletmeleri saymadığı zaman kendisinin bu konuda tek olduğunu söylüyor. Müşterilerine zaten her türlü ödeme imkanı verdiğini söyleyen işletme sahibi, bundan sonra kripto para birimleriyle de ödeme yapılabileceğini söylüyor. Üstelik Bağiçi, süreci kolaylaştırmak için popüler olan tüm platformları aktif hale getirmiş durumda.

İşte kripto parayla tost satan o işletme

Kripto para piyasalarındaki kolaylıklardan bir tanesi, QR kodlarla işlem yapılabiliyor oluşu. Bu durumdan faydalanan işletmeci, birkaç saniye içerisinde ödemesini alıyor. Kredi kartlarından bile hızlı gerçekleşen bu işlemin özellikle de gençler tarafından sevildiğini söyleyen Bağiçi, ilerleyen süreçte gelecek olan tepkilerin daha da olumlu olacağından fazlasıyla emin.

Gelen müşterilerine ödeme konusunda kripto paraların geçerli olduğunu söylediğinde şaşkınlık yaşandığını ifade eden Ahmet Bağiçi, insanların olayı algıladıktan sonra bunun nasıl yapıldığını sorup, ödemeyi kripto parayla yapmaya karar verdiklerini söylüyor. Attığı adımın işletmeye olan ilgiyi artırdığını belirten işletme sahibi, ilgi çekiyor olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.