Kripto para birimleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralara karşı büyük kaygılarının olduğunu belirterek "Bitcoin'e yönelik bir bakan yardımcımızı görevlendirdik" ifadelerini kullandı .

AA’nın Editör Masası programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, son dönemlerin en çok konuşulan konularından kripto paralar hakkında açıklamalarda bulundu. Kripto para konusundaki gelişmeler için büyük kaygılar taşıdıklarını ifade eden Bakan Elvan, bu konuda bir bakan yardımcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Dijital para ile kripto para ayrımının yapılması gerektiğini ve ikisinin farklı konular olduğunu dile getiren Bakan Elvan, “Kripto paralarla ilgili bizim çok büyük kaygılarımız var. Sadece bizim değil bunu tüm dünya tartışıyor. Özellikle Bitcoin'e yönelik bir bakan yardımcımızı görevlendirdik. Bu çalışmalar sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası, dijital para konusunda çalışıyor

Dijital para konusunun farklı olduğunu ve Merkez Bankası’nın bu konu üzerinde çalıştığını ifade eden Bakan Elvan, “Bir yol haritası oluşturuldu. Bunun üç temel bileşeni var. Bunlardan bir tanesi teknolojik altyapı konusu, ikincisi hukuki alt yapı, üçüncüsü de mali altyapı. Dijital parada, teknolojik altyapı, hukuki altyapı ve iktisadi ve mali altyapı çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı ve açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

“Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık. Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var.”