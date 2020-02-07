Bombus Arıları, İklim Değişikliği Nedeniyle Hızla Yok Oluyor

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bombus arılarının 1970'lerden bu yana üçte bir oranında azaldığını ortaya koydu. Söz konusu arı türündeki popülasyonunun azalmasının temel nedeni ise küresel iklim değişikliği.

Eminiz “Arılar ölürse insanlar da ölür” sözünün kime atfedildiğinden haberiniz vardır. Doğru bildiniz, Albert Einstein. Ünlü fizikçinin bunu söyleyip söylemediği tam bir muamma ancak gerçek olan bir şey var ki o da arıların, insanlar için gerçekten çok önemli olduğu zira tükettiğimiz her üç öğünden biri arılar sayesinde önümüze geliyor.

Yapılan yeni bir araştırma, bombus arılarının iklim değişikliği nedeniyle gözle görülür oranda ortadan kaybolduğunu söylüyor. Bilim insanları, söz konusu arı türlerinin 1970'lerden bu yana üçte bir oranında azaldığını ortaya koydu. Bombus arıları; birçok meyve, sebze ve yabani bitkinin temel tozlayıcılarıdır. Bu da bombus arılarının yok olması hâlinde, onlarla beraber binlerce bitkinin de öleceği anlamına geliyor.

Araştırma, 66 yaban arısı türünün kayıtları incelenerek yapıldı:

İngiltere’de bulunan Londra Üniversitesi’nden Dr. Tim Newbold, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bombus arılarının popülasyonundaki azalmaya, net bir şekilde iklim değişikliğinin sebep olduğunu belirtiyor. Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacı Peter Soroye ise arı sayısındaki azalmanın, tahmin edilenden çok daha şiddetli olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bunun nedenini iklim değişikliğine bağladık. Daha belirgin şekilde söylemek gerekirse iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı yüksek sıcaklıklara ve iklim kaosuna...”

Araştırmacılar, çalışma kapsamında 1901'den 1974'e ve 2000'den 2014'e kadar 66 yaban arısı türünün yarım milyondan fazla kaydını inceledi. Bombus arısı popülasyonlarının 2000 ile 2014 arasında hızla düştüğünü keşfeden araştırmacılar, en fazla etkilenen yerlerin İspanya ve Meksika gibi güneyde yer alan ülkeler olduğunu belirtti. Bristol Üniversitesi'nden Jonathan Bridle ve Alexandra van Rensburg, bulguları 'endişe verici' olarak nitelendiriyor.

Dünyada yaklaşık 250 yaban arısı türü bulunuyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’ne (IUCN) göre Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya'daki arı popülasyonunun azalması, habitat kaybından hastalıklara kadar çok çeşitli tehlikelere kapı aralayabilir.