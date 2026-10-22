Anthropic’in Arka Planda Kendi Başına Çalışabilen Yeni Yapay Zekâ Ajanı Claude Duet Tanıtıldı

Anthropic, Meta Muse ve OpenAI Dots’a rakip olarak yeni yapay zekâ asistanı Claude Duet’i duyurdu. Bağlı uygulamalardaki işleri takip edip tamamlayabilen asistan, siz bilgisayarınızın başında değilken de çalışmayı sürdürebiliyor.

Claude Duet, sıradan bir sohbet botundan farklı olarak günlük işlerinizi takip etmek ve gerektiğinde kendi başına harekete geçmek üzere tasarlandı. Sabahları günün özetini sunabiliyor, dikkatinizi gerektiren durumlarda sizinle iletişime geçebiliyor.

Claude Opus 5.5 modelinden güç alan asistan, kendine ait bir sanal makinede çalışıyor. Şimdilik ABD’deki Pro ve Max abonelerine bekleme listesi üzerinden sunulan Claude Duet’e iOS, Android ve web üzerinden erişilebiliyor.

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Uygulama kapalıyken bile çalışmaya devam ediyor

Claude Duet, işlemlerini bulut tabanlı kendi tarayıcısında ve sanal makinesinde gerçekleştiriyor. Bilgisayarınızın veya telefonunuzun başından ayrılsanız da verdiğiniz görevleri yerine getirmeyi sürdürüyor. İşlem tamamlandığında ya da onayınıza ihtiyaç duyduğunda bildirim gönderiyor.

Kritik işlemlerde onayınızı bekliyor

Asistan, e-postalarınızı okuyabiliyor, taslaklar hazırlayabiliyor ve faturaları kontrol edebiliyor. E-posta göndermek, ödeme yapmak, belge imzalamak veya dosya silmek gibi kritik işlemlerdeyse önce size bilgi veriyor ve onayınızı bekliyor.

Güvenlik tarafında Claude Duet, şifrelerinize ve oturum açma token’larınıza doğrudan erişemeyecek şekilde tasarlanmış bir altyapı kullanıyor.

Takvim ve iş uygulamalarıyla entegre çalışıyor

Claude Duet, takviminizdeki toplantıları ayarlayabiliyor, HubSpot üzerinden müşteri iletişimleri için taslaklar hazırlayabiliyor ve Stripe üzerinden gelen ödemeleri kontrol edebiliyor.

Takviminizdeki uçuş ve toplantı çakışmalarını tespit ederek programınızı yeniden düzenlemenizi de önerebiliyor. Böylece gün içindeki planlarınızı takip etmek için her ayrıntıyla kendiniz ilgilenmek zorunda kalmıyorsunuz.