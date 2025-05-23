Yapay zekâ girişimi Anthropic, kodlamaya odaklanan yeni yapay zekâ modelleri "Claude Opus 4" ve "Claude Sonnet 4"ü duyurdu. Claude Opus 4, firmanın bugüne kadarki en güçlü yapay zekâ modeli.

Yapay zekâ sektörünün köklü isimlerinden Anthropic, en yeni yapay zekâ modellerini duyurdu. "Claude Opus 4" ve "Claude Sonnet 4" olarak isimlendirilen yeni yapay zekâ modelleri, şirketin iddiasına göre kodlama, akıl yürütme ve yapay zekâ ajanları için yeni standartlar belirleyecek. Gelin hep birlikte Anthropic'in yeni yapay zekâ modellerine yakından bakalım.

Anthropic tarafından yapılan açıklamaya göre Claude Opus 4, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü yapay zekâ modeli. Özellikle de kodlama alanında rakiplerini geride bırakan model, en çok da hibrit yapısı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Yani bu yapay zekâ modeli hem anlık yanıtlar üretebiliyor hem de derin analizler yapabiliyor.

Anthropic'in yeni yapay zekâ modelleri, farklı araçları aynı anda kullanabiliyor

Anthropic, yeni modellerinin gelişmiş yeteneklere sahip olduğunu söylüyor. Bunlar arasında öne çıkan husus ise yardımcı araçlar ile genişletilmiş düşünme yeteneği. Henüz beta aşamada olan özellik, yapay zekâ modellerinin bir çalışma sırasında internet aramaları yapma gibi işlevleri paralel olarak kullanabilmesini mümkün kılıyor. Böylelikle kullanıcıya en iyi yanıt sunulmuş oluyor.

Yukarıdaki tablo, Anthropic'in Claude Opus 4 ve Claude Sonnet 4 için yaptığı performans testlerini gözler önüne seriyor. Yeni modeller, girdikleri her hemen her testte Claude Sonnet 3.7'yi geride bırakmış durumdalar. Ayrıca modellerin kodlama yeteneklerini ölçen SWE-bench Verified test sonuçlarına baktığımız zaman Gemini 2.5 Pro, OpenAI o3 ve GPT-4.1'in geride kaldığını görüyoruz. Doktora düzeyinde biyoloji, fizik ve kimya sorularının bulunduğu MMMU veya GPQA Diamond testlerinde ise OpenAI o3 daha iyi performans gösteriyor.

Anthropic'in açıklamasına göre hem ücretli hem ücretsiz kullanıcılar, Claude Sonnet 4'e erişim hakkı kazanacaklar. Claude Opus 4 kullanmak isteyenlerinse ücret ödemeleri gerekecek. Claude Opus 4'e erişmek isteyen kullanıcıların Amazon Bedrock veya Google Vertex AI platformları üzerinden 1 milyon token girdisi başına 15 dolar, 1 milyon token çıktısı başına ise 75 dolar ödemeleri gerekecek.