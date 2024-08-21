Antik Mısır’da çeşitli hastalıkların tedavisinde birbirinden tuhaf yöntemler kullanılıyordu. Bunlardan biri de diş ağrısında kullanılan o inanılmaz yöntemdi…

Antik Mısır’daki tıp hem dinî hem pratik unsurları bir araya getiriyordu. Doğal malzemelerle yaptıkları ilaçların yanı sıra büyüler ve dualar da vardı. Hiç şüphesiz tıbbî uygulamalardan en ilginci dişleriyle ilgiliydi.

Diş ağrısı, diş çürümesi, diş eti hastalıkları gibi problemler için fareleri kullandıkları oluyordu. Akıl tutulması gibi geliyor değil mi? Bu uygulamanın tam olarak nasıl yapıldığına daha yakından bakarak biraz daha hayrete düşelim…

Antik Mısır’da diş ağrısı sık karşılaşılan bir şeydi.

Eski dönemlerde insanlar, yaygın bir şekilde diş problemi yaşıyordu. Bunların önüne geçmek için denedikleri birbirinden değişik yöntemler vardı. Bunlardan biri de ölü farelerdi…

Bu uygulamada fareler, diş ağrısını hafifletsin diye dişin üstüne koyulurdu. İnançlarına göre fareler hastalığı emip ağrıyı alarak onlara şifa verecekti. Aslında pek de tedaviyle bir ilgisi olmayan, ritüelistik bir yöntemdi çünkü farelerin kötü enerjiyi uzaklaştırdığına dair inançları vardı.

Başka Antik medeniyetlerde de aynı yöntem uygulanıyordu.

Fareler başta olmak üzere ölü hayvanların ya da onların bazı parçalarının tedavi amaçlı kullanılması oldukça yaygın bir şeydi. Antik Mısır dışında başka medeniyetlerde de uygulanıyordu.

Elbette modern tıp geliştikçe bu gibi gelenekler azalmaya başladı ancak bir dönemler sıkça başvuruluyordu. Günümüzde farelerin direkt olarak “pis” ile bağdaştırıldığını düşününce oldukça tezat geliyor.

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