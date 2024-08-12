Antik Mısır’da yapılan bir keşif, sağ ellerin neden ayrı gömüldüğüne dair karanlık bir ritüeli ortaya çıkardı. Peki, bu ritüelin ardındaki gerçek nedir? Bugün, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bu sırrı keşfedeceğiz.

Antik Mısır'da yapılan kazılarda bazen oldukça ilginç ve hatta ürkütücü buluntulara rastlanabiliyor. Sağ ellerin tek başına gömülmesi de bu ilginç buluntulardan biri.

Peki, Mısırlılar neden yalnızca sağ elleri gömerdi? İşte bu sorunun cevabı, Antik Mısır’ın savaş ritüellerinde saklı...

Bir süre önce Mısır’da yapılan kazılarda, dört ayrı çukurda gömülü 16 insan eli bulundu.

İlk bakışta bu ellerin insan eli olduğunu anlamak zordu çünkü alışılmadık şekilde büyüktüler. Ancak detaylı incelemeler sonucu bunların gerçekten insan eli olduğu ve sadece sağ ellerin gömüldüğü ortaya çıktı.

Eski Mısır sanat eserleri ve hikâyelerinde, savaşçıların zafer kanıtı olarak düşmanlarının sağ ellerini kesip sunmaları gerektiği anlatılır. Bu eller, zaferin simgesi olarak kullanılır ve altınla ödüllendirilirdi.

Sağ elin kesilmesi, kişinin güçten yoksun bırakıldığını ve sonsuza dek mağlup edildiğini simgeliyordu.

Bu ritüel, Mısır ve Hyksos arasında geçen savaşlarda önemli bir yere sahipti.

Hyksos, eski Kenan bölgesinde yaşayan bir topluluktu ve Mısır’la sürekli çatışma hâlindeydiler. Sağ elin kesilmesi, Hyksos’lara karşı kazanılan zaferin bir sembolü olarak kullanıldı.

Antik Mısır, her zaman tarih değiştiren buluntuların merkezi olmuştur. Geçmişte bulunan bir papirüs, Mısırlıların mezar ritüelleri ve ahiret inançlarını anlatan önemli bilgiler içeriyordu.

Saqqara’daki Djoser Piramidi’nin güneyinde bulunan bu papirüs, Antik Mısır’ın en eski mezar metinlerinden biridir. Bu metin, günümüzde hâlâ satılmakta ve Antik Mısır hakkında birçok bilgi sunmaktadır.

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