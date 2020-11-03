AnTuTu, Ekim Ayının En Güçlü Android Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu her ay olduğu gibi ekim ayının da en güçlü Android telefonlarını açıkladı ve zirve, Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 40 Pro'ya geçti. Huawei'nin zirveyi ne kadar elinde tutabileceği ise muamma.

Sentetik testler söz konusu olduğunda akla ilk gelen platformlar arasında yer alan AnTuTu, Ekim 2020 en iyi Android akıllı telefonlar listesini yayınladı. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin en yeni amiral gemisi olan Mate 40 Pro, Vivo IQOO 5 Pro’dan zirveyi almış durumda. Geçtiğimiz ay itibarıyla tüketicilerle buluşan Huawei Mate 40 Pro, 8 GB RAM+256 GB depolamalı versiyonuyla AnTuTu’da ortalama 685.339 puan alarak ekim ayının en güçlü akıllı telefonu oldu. Vivo IQOO 5 Pro‘nun 12 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonu ise bir basamak düşerek ikinci sırada yer aldı. Bilmeyenler için; Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 40 Pro, 8 çekirdekli CPU, 24 çekirdekli GPU’ya sahip olan Kirin 9000 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın asıl işlem gücünü sağlayan 8 çekirdekli CPU’da bir adet Cortex-A77 3.13 GHz, üç adet Cortex-A77 2.54 GHz ve dört adet Cortex-A55 2.05 GHz çekirdek bulunuyor. AnTuTu’ya göre Ekim 2020 en güçlü Android akıllı telefonlar Huawei Mate 40 Pro - 685.339

Vivo iQOO 5 Pro - 663.979

Vivo iQOO 5 - 663.767

Vivo X50 Pro+ - 661.342

Redmi K30S - 660.133

Xiaomi Mi 10 Ultra - 659.561

Asus ROG Phone 3 - 630.765

Lenovo Legion Pro - 625.394

Tencent Black Shark 3S - 617.990

OPPO Find X2 Pro - 611.419 Huawei Mate 40 Pro özellikleri İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,67 inç 90 Hz OLED

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP + ToF

Ön Kamera: 13 MP + ToF

Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Kaynak : https://www.notebookcheck.net/Huawei-Mate-40-Pro-with-5nm-Kirin-9000-SoC-spoils-the-Snapdragon-party-to-top-AnTuTu-s-October-flagship-smartphone-performance-chart.501727.0.html

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