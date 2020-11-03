AnTuTu, Ekim Ayının En Güçlü Android Telefonlarını Açıkladı

Sentetik testler söz konusu olduğunda akla ilk gelen platformlar arasında yer alan AnTuTu, Ekim 2020 en iyi Android akıllı telefonlar listesini yayınladı. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin en yeni amiral gemisi olan Mate 40 Pro, Vivo IQOO 5 Pro’dan zirveyi almış durumda.
Geçtiğimiz ay itibarıyla tüketicilerle buluşan Huawei Mate 40 Pro, 8 GB RAM+256 GB depolamalı versiyonuyla AnTuTu’da ortalama 685.339 puan alarak ekim ayının en güçlü akıllı telefonu oldu. Vivo IQOO 5 Pro‘nun 12 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonu ise bir basamak düşerek ikinci sırada yer aldı.
Bilmeyenler için; Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 40 Pro, 8 çekirdekli CPU, 24 çekirdekli GPU’ya sahip olan Kirin 9000 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın asıl işlem gücünü sağlayan 8 çekirdekli CPU’da bir adet Cortex-A77 3.13 GHz, üç adet Cortex-A77 2.54 GHz ve dört adet Cortex-A55 2.05 GHz çekirdek bulunuyor.
AnTuTu’ya göre Ekim 2020 en güçlü Android akıllı telefonlar
- Huawei Mate 40 Pro - 685.339
- Vivo iQOO 5 Pro - 663.979
- Vivo iQOO 5 - 663.767
- Vivo X50 Pro+ - 661.342
- Redmi K30S - 660.133
- Xiaomi Mi 10 Ultra - 659.561
- Asus ROG Phone 3 - 630.765
- Lenovo Legion Pro - 625.394
- Tencent Black Shark 3S - 617.990
- OPPO Find X2 Pro - 611.419
Huawei Mate 40 Pro özellikleri
- İşlemci: Kirin 9000
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ekran: 6,67 inç 90 Hz OLED
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP + ToF
- Ön Kamera: 13 MP + ToF
- Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC