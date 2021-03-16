AnTuTu Realme GT'nin Hileyle Yüksek Puan Aldığını İddia Etti

Çin merkezli performans testi platformu AnTuTu, Realme ile hile nedeniyle karşı karşıya geldi. Şirketin kısa bir süre önce duyurduğu GT isimli model nedeniyle yaşanan gerginlikteki iddialara göre Realme, bu akıllı telefonun AnTuTu'da yüksek puan alması için hile yaptı. Realme ise iddiaları reddetti.

Akıllı telefon sektöründe önemsenen konulardan bir tanesi, performans testleri. Bu konuda da AnTuTu ve Geekbench gibi platformlar, tüketicilerin akıllı telefon satın almadan önce göz attıkları yerler oluyor. Şimdilerdeyse AnTuTu, Çinli bir teknoloji şirketi olan Realme ile karşı karşıya gelmiş durumda. Bunun nedeni, Realme'nin GT isimli akıllı telefonu.

Realme GT, geçtiğimiz günlerde duyurulan amiral gemisi cihazlardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Bu akıllı telefon, AnTuTu'da yapılan testlerde 750 bin puan almayı başarmış, sektördeki en güçlü cihazlardan bir tanesi olduğunu iddia etmişti. Ancak AnTuTu, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunarak Realme'nin hile yaptığını, GT'nin aslında o kadar da güçlü bir cihaz olmadığını iddia etti. Realme cephesinden yapılan açıklamalarda ise iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Realme, GT'nin AnTuTu skorunu manipüle etmek için nasıl bir hile yapmış olabilir?

AnTuTu tarafından yapılan açıklamalara göre Realme, GT'yi hile ve özel tekniklerle daha güçlü bir cihazmış gibi göstermişti. Bu durumu kanıtlarla da destekleyen platform yetkilileri, GT'nin JPG kod çözme konusunda çok iyi göründüğünü ancak bunu yapabilmek isteyen mühendislerin iş parçacığı geciktirme taktikleri uyguladığını söylüyorlar. Ayrıca AnTuTu testlerinin görüntü işleme sırasında kullanılan referans görsel de GT'nin yazılımı sayesinde değiştirilmiş, görüntü olduğu kalitede işlenmemişti. AnTuTu yetkilileri, Realme GT'nin yazılımı sayesinde yapılan bu işlemle referans görselinin mozaik bloklar haline getirilip görüntü işleme hızının artırıldığını, böylelikle de daha yüksek puan elde edildiğini ifade ediyor.

AnTuTu'ya göre Realme GT, referans görüntüyü şu haliyle işlemiş

Realme tarafından yapılan açıklamalarda ise bu iddia reddedildi. Android Authority editörlerine ulaşan Realme ekibi, sonuçların tamamıyla doğru olduğunu savunmuşlar. Çin'in sosyal ağı Weibo'da bir gönderi paylaşan Realme CEO'su Xu Qi Chase ise AnTuTu puanının tamamen gerçek verilere dayandığını söyledi.

AnTuTu cephesinden yapılan açıklamalarda, Realme'nin konuyu ciddiye alması gerektiği bildirildi. Bu tavrın sürdürülmesi durumunda yeni önlemlerin alınabileceğini söyleyen platform yetkilileri, Realme'nin kalıcı bir yasaklamayla karşı karşıya gelebileceğinin altını çizdiler. Son olarak; yaşanan bu olayın sektörde bir ilk olmadığını, daha önceki yıllarda Samsung'dan tutun Huawei'ye kadar neredeyse her teknoloji şirketinin bu tür suçlamalara maruz kaldığını belirtelim.