Şubat ayı içinde AnTuTu test sonuçlarında sıralamalar değişmeye başladı. AnTuTu'nun yaptığı "Şubat ayının en güçlü telefonları" listesinde Redmi K40, amiral gemilerini devirerek ilk 10'a yerleşti.

Redmi K40’ın AnTuTu listesinde ilk 10’a girmesi herkesi şaşırttı. Son dönemde amiral gemisi telefonların dominasyonuna uğrayan AnTuTu listesinde serinin en güçsüz telefonu olarak adlandırılan K40’ın ilk 10’a girmesi aslında telefonun ne kadar başarılı olduğunu da gözler önüne seriyor.

Snapdragon 865+ ve 888 arasında yer alan Snapdragon 870 ile üretilmiş K40’ın OPPO Reno5 Pro+ 5G’yi geçmesi kafaları karıştırmadı denemez. Snapdragon 865 kullanan, 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızası bulunan Oppo Reno5’in; 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı Redmi K40 tarafından geçilmesi bu piyasada çok su kaldırır gibi.

Redmi K40 Pro zirveleri zorluyor

Redmi K40 Pro’nun AnTuTu ilk 10 listesinde 3.sıraya yerleşmesi sonucunda Snapdragon 888’li amiral gemisi telefonların bu yıla nasıl damgasını vuracağı şimdiden görülüyor. Keza düşünecek olursanız iQOO7 ve Vivo X60 Pro+’ın ilk iki sırayı Redmi K40 Pro’dan almasında en büyük etmenlerden biri 4 GB RAM farkı. 12 GB RAM + 256 GB dahili hafızayla piyasaya sürülen iki model arasında uçuk bir fark yok. Redmi K40 Pro modeli 12 GB RAM'li olarak piyasaya sürülseydi AnTuTu skorunda bir farklılık görebilirdik.

Snapdragon 888’li akıllı telefon modellerinin piyasaya girmesi sonucunda Şubat ayı teknoloji piyasası bakımından oldukça hareketli geçti. Listede 5.sırada yer alan Kirin 9000 işlemcili Mate 40 Pro da yine birçok rakibini şaşırttı. 2021 yılı akıllı telefon piyasası için daha da hareketli olacak gibi keza yeni teknoloji işlemci yeni rekabet piyasasını doğuruyor. Firmalar Şubat ayını oldukça ciddiye alacaklardır. Yine bu yıl çıkışa hazırlanan akıllı telefon modelleri Redmi’nin başarısından etkileneceklerdir.