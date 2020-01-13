AÖF Sınav Giriş Yerinizi Telefondan Nasıl Öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlardan önce giriş belgelerine ulaşmaya başladı. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek sınavlar için akıllı telefonlar için yayınlanan Anadolu Mobil uygulamasıyla belgelere nasıl ulaşacağınızı anlatıyoruz.

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için kritik final haftasındayız. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar ile 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi geride kalmış olacak. 18 - 19 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek sınavlara binlerce öğrenci katılacak.

Anadolu Üniversitesi’nin Android ve iPhone (iOS) için Play Store ve App Store üzerinden kullanıma sunduğu Anadolu Mobil uygulaması, artık öğrencilerin neredeyse bütün hizmetlere erişmelerine olanak tanıyor. Bir başka deyişle bu uygulamayı indirerek, sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz. Yani bunun internet kafeye gitmeye ya da bir bilgisayara ihtiyacınız kalmıyor.

Anadolu Üniversitesi - Anadolu Mobil Uygulaması (Android - iOS) için nasıl indirilir?

Aşağıdaki yer alan uygulama butonlarına hangi işletim sistemini kullanıyorsanız, aşağıda o işletim sistemine ait olan butona tıklayın, uygulama sayfasına gidin. Açılan pencerece Yükle butonuna dokunun. Kurulum tamamlandıktan sonra AÖF sınav giriş yerlerini öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Not: Uygulama akıllı telefonlarınızda zaten kuruluysa, Anadolu Mobil’de otomatik olarak bildirim alacaksınız. Bu bildirimlere tıklayarak AÖF öğrenci hesabınıza giriş yapabilir, doğrudan sınav giriş yerinizi görebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerlerini öğrenme (Telefondan):

Anadolu Mobil uygulamasını açın,

Giriş Yapın butonuna tıklayın,

E-posta adresiniz ya da TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın,

Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun,

Adınızın tepede bulunduğu menü açılacak,

Buradan Sınav Giriş Bilgileri satırına dokunun.

Açılan ekranda sınav giriş bilgileriniz yer alacak.

Anadolu Üniversitesi, AÖF öğrencilerinin sınav giriş bilgilerini Anadolu Mobil uygulaması üzerinden paylaşıyor. Ancak bu uygulamadaki ekran tamamen bilgilendirme amaçlı. Eğer sınav giriş belgenize ulaşmak istiyorsanız en yakın AÖF bürosuna gitmeniz gerekiyor. Eğer gidemiyorsanız, aşağıdaki işlemleri takip edebilirsiniz.

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Buraya tıklayarak AÖF Öğrenci Otomasyon Sistemi’ne gidin,

E-posta adresiniz ya da TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın,

Ardından Sınav Giriş Bilgileri bölümüne tıklayın,

Açılan ekranda Sınav Giriş Belgenizi göreceksiniz,

PDF olarak kaydedip çıktı alabilirsiniz.

Anadolu Mobil uygulaması üzerinden sınav bilgileriniz dışında sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilir, eKampüs mobil hizmetine de erişebilirsiniz. Tüm ders içeriklerine ücretsiz olarak erişebileceğiniz eKampüs mobil hizmetini nasıl kullanacağınızı da burada açıklamıştık. Herkese başarılar dileriz!