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Caviar, İçinde Gerçek Dinozor Fosili Bulunan iPhone 17 Pro Max'i Duyurdu: Fiyatı 200.000 TL'nin Üzerinde!

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Caviar, ezberbozan serilerine bir yenisini daha ekledi ve dinozor fosili bulunan bir iPhone 17 Pro Max tasarladı.

Caviar, İçinde Gerçek Dinozor Fosili Bulunan iPhone 17 Pro Max'i Duyurdu: Fiyatı 200.000 TL'nin Üzerinde!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Lüks akıllı telefon modifikasyonlarıyla tanınan ünlü marka Caviar, ezber bozan yeni koleksiyonu Genesis ile karşımızda.

Şirket bu kez telefonun gövdesini tamamen değiştirmek yerine, mıknatıs gücüyle saniyeler içinde takılıp çıkarılabilen ultra lüks arka kapaklar tasarlamış. Üstelik bu kapaklardan birinin içinde gerçek bir Tyrannosaurus Rex fosili saklı.

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Caviar, İçinde Gerçek Dinozor Fosili Bulunan iPhone 17 Pro Max'i Duyurdu: Fiyatı 200.000 TL'nin Üzerinde!
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Milyon yıllık fosil, telefonunuzun arkasında

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Koleksiyonun şüphesiz en göz alıcı parçası, "Relict" adı verilen amiral gemisi model. Bu modelin arkasındaki tik şeklindeki özel logonun içine, milyonlarca yıllık gerçek bir T-Rex fosili parçası yerleştirilmiş.

Hafif havacılık titanyumu ve dumanlı gri-beyaz tonlarında timsah derisiyle harmanlanan bu özel tasarım, mavi mücevher emayesiyle süslenmiş. Dünyada sadece 7 adet üretilecek bu tarih öncesi çılgınlığın fiyatı ise tam 4.490 dolar yani yaklaşık 208.000 TL değerinde.

Farklı seçenekler de var

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Caviar aynı koleksiyon içerisinde her biri 99 adetle sınırlı dört farklı model daha sunuyor:

  • Proteus ($1.630): Mavi el yapımı timsah derisi ve gümüş titanyumun şıklığı.
  • Stimulus & Vector ($1.910): Siyah kaplama titanyum ve siyah timsah derisi. Stimulus turuncu, Vector ise siyah emaye detaylarıyla ayrışıyor.
  • Orion ($2.060): Gece gökyüzünden ilham alan, altın kaplama titanyum ve mavi timsah derisinin asil uyumu.
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