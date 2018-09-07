Güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle tarafından yapılan keşfe göre Mac App Store'da kategorisinde bir numara olan bir uygulama, kullanıcıların tarayıcı geçmişlerini çalarak Çin'deki bir sunuya aktarıyor.

Mac App Store’da alanında bir numara olan bir ücretli uygulamanın tüm tarayıcı verilerinizi çalıp Çin’deki özel bir sunucuya aktardığını söylesek ne düşünürsünüz? Ne yazık ki bu doğru, Apple Store’un ‘Araçlar’ kategorisindeki ücretli uygulamalar sekmesinde 1 numaralı uygulama olan Adware Doctor, tarayıcı geçmişinizi çalıyor, indiriyor ve farklı bir sunucuya aktarıyor.

Bildiğiniz gibi Apple, Mac ve iPhone’larda çok sıkı bir güvenlik uyguluyor. Fakat bu sıkı güvenlik bile bazen yeterli olamayabiliyor. Kullanıcılara reklamlardan ve zararlı yazılımlardan koruma vadeden Adware Doctor, kullanıcıların tarayıcı geçmişlerini Çin’de bulunan özel bir sunucuya aktarıyor. Bu bilgilerle ne yaptığı ise şu an için bilinmiyor.

Reklam engelleme ya da anti-virüs uygulamalarının kullanıcı verilerine ulaşması doğaldır. Zira uygulamanın engelleyeceği reklamı tespit etmesi için kullanıcı verileri üzerinden web siteye ulaşması gerekir. Fakat erişilen kullanıcı verilerinin çalınması ve indirilmesi tahmin edebileceğiniz gibi yasa dışıdır.

Neyse ki söz konusu verilerin aktarıldığı Çin merkezli domain çevrimdışı hale gelmiş durumda. Üzücü olan tarafsa tarayıcı geçmişleri çalınan kişiler, verilerinin çalınması için geliştiriciye 4,99 dolar (~33 TL) ödeme yaptılar. Apple henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak şirketin güvenlik politikaları çerçevesinde gereğini yapacağı düşünülüyor.