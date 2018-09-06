Apple’ın Shazam’ı satın almak istemesiyle birlikte başlayan soruşturmalar, sonunda açıklığa kavuştu. Avrupa Birliği Komisyonu’nun onayını alan Apple, Shazam’ı resmi olarak satın aldı.

Geçtiğimizin yılın Aralık ayından bu yana süregelen Apple-Shazam soruşturması nihayet bir sonuca bağlandı. Başlarda Shazam’ın ve Shazam kullanıcılarının durumdan etkilenip etkilenmeyeceğini araştıran Avrupa Birliği Komisyonu, geçtiğimiz hafta anlaşmanın gerçekleşebilmesi için onay vermişti.

Gerekli tüm evrak ve incelemelerin yapılması sonrası, Apple ile Shazam arasında hiçbir engel kalmadı ve Apple, Shazam’ı resmi olarak satın aldı. Aslına bakacak olursanız bu satın alım işlemi ilk defa şimdi gerçekleşmedi. Aralık ayında Shazam’ı bünyesine katmaya karar veren ve satın alım işlemlerini başlatan Apple, Avrupa Birliği Komisyonu’nun endişeleri ile karşılaşmıştı.

Anlaşmanın onaylanacağına neredeyse emin olan Apple, sonunda bu düşüncesinde haklı çıktı ve Shazam’ı tüm engellerden geçerek satın aldı. Rekabet ahlakını olumsuz etkilemeyeceği belirtilen satın alım işleminin şu anda Android kullanıcılarını nasıl etkileyeceği de bilinmiyor. Ancak bu konuda yapılan tahminlere göre Shazam, Android ve iOS kullanıcıları için hizmet vermeye devam edecek.