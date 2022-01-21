Morgan Stanley'in baş analisti Katy Huberty Apple'ın 2021'in son çeyreği için rekor seviyede gelir açıklayacağını ifade etti. Huberty, ABD merkezli dev şirketin 122 milyar dolar gelir bildirmesinin tahmin edildiğini aktardı.

Dünyanın en büyük şirketlerinin başında yer alan Apple, geçtiğimiz temmuz ayında 2021 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamıştı. Yapılan açıklamalarda şirketin rekor kırarak 81.4 milyar dolar gelir, 21.7 milyar dolar da kâr elde ettiği ifade edilmişti.

Gelen yeni haberler ise ABD merkezli teknoloji devinin 2021 yılı dördüncü çeyreğinde rekor seviyede gelire ulaşmasının tahmin edildiğini gösterdi. ABD’de bulunan yatırım bankası Morgan Stanley’in baş analisti tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple’ın, iPhone üretimindeki iyileştirmeler ve kullanıcılara sağlanan çeşitli servisler yardımıyla 2021 yılının son çeyreğinde Wall Street’in tahminlerinden %3 daha fazla gelir açıklaması bekleniyor.

122 milyar dolar gelir açıklanması bekleniyor

Morgan Stanley’in baş analisti Katy Huberty’e göre Apple’ın, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde %41.9 brüt kâr marjı, 1.97 dolar hisse başı kâr ile 122 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırması bekleniyor. iPhone üretimindeki iyileşmeler, çeşitli sevişlerin sunulması ve Çin gibi pazarlardaki talep artışının buna neden olmuş olabileceği de gelen tahminler arasında yer alıyor.

Huberty ayrıca, iPhone satışının son çeyrekte 83 milyona ulaştığını, bunun da önemli bir artış olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra dev şirketin hizmetlerden de 19.2 milyar dolar gelir bildireceği, bu sayının da yıllık artışlarda %21.7’lik devasa bir büyüme olacağı Huberty tarafından gelen açıklamalar arasında yer alıyor. Bu durumun arkasındaki en büyük sebebin ise dördüncü çeyrekte App Store’da yaşanan büyüme olarak gösteriliyor. Ayrıca kazançların 27 Ocak’ta açıklanacağını da belirtelim.

Son olarak Huberty, 2022 yılı ile ilgili de tahminleri ile ilgili konuştu. Ünlü analist, 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 55 milyon iPhone satılmasını beklediğini ifade etti. Bu sayının da genel tahminlerden biraz daha fazla olduğu aktarıldı.