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Apple, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: RAM Krizine Rağmen iPhone ve Mac Satışları Büyüyor!

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Apple, son 3 ayda kaç para kazandığını açıkladı. iPhone ve Mac satışlarının yükselmesi, şirketin gelirlerini uçurdu

Apple, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: RAM Krizine Rağmen iPhone ve Mac Satışları Büyüyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yılın ikinci 3 ayının sona ermesinin ardından teknoloji devleri finansal verileri açıklamaya başlamıştı. En merak edilenlerden biri de Apple’dı. Firma, dün akşam beklenen kazanç toplantısını gerçekleştirdi. Bu, 1 Eylül’de görevini bırakacak Tim Cook’un son mali kazanç toplantısı olarak da kayıtlara geçti.

Apple, devam eden bellek krizine rağmen güçlü bir çeyrek performansı göstermeyi başardı. Açıklanan rapora göre firmanın toplam geliri 109,4 milyar dolara ulaştı. Bu büyümenin arkasındaki en büyük güç ise şirketin amiral gemisi olan donanım ürünleri oldu. RAM krizine rağmen iPhone, Mac gibi ürünlerde büyüme devam etti.

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Apple, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: RAM Krizine Rağmen iPhone ve Mac Satışları Büyüyor!
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iPhone ve Mac satışları uçuşa geçti

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Geçtiğimiz 3 ayda iPhone satışları yüzde 22'lik dikkat çekici bir artış göstererek 54,25 milyar dolara yükseldi. Benzer şekilde Mac bilgisayar satışları da yüzde 29 oranında bir sıçrama gerçekleştirerek 10,35 milyar dolar seviyesine ulaştı. Elektronik sektörünün genelinde yaşanan bileşen tedariki krizlerine rağmen elde edilen bu rakamlar, tüketicilerin Apple ekosistemine olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. 7,88 milyar dolar giyilebilir teknoloji, 6,2 milyar dolar ise iPad geliri elde edildiğini belirtelim.

Başarılı performansa firmanın hizmetleri de katkı sağladı. Öyle ki son 3 ayda Apple hizmetlerinden 30,74 milyar dolar gelir elde edildi. Bunlar arasında Apple TV, Apple One gibi hizmetler var. Şirket, toplamda hizmetlerinde 1,5 milyar kullanıcıya ulaştıklarını aktardı.

Finansal tablolardaki bu olumlu tabloya rağmen, Apple yönetimi geleceğe dair temkinli bir duruş sergiliyor. Kazanç toplantısı sırasında konuşan Apple CFO’su Kevan Parekh, önümüzdeki çeyrekte tedarik kısıtlamalarının önemli ölçüde artmasını beklediklerini ifade etti. Parekh, bu küresel bellek kıtlığının iPhone, Mac ve iPad ürün gruplarının tamamını etkileyeceğinin altını çizdi.

Firma, yakın zamanda kriz nedeniyle iPad ve Mac’lerde büyük zamlar yapmıştı. iPhone’larda ise henüz bir fiyat artışı yoktu. Ancak beklentiler, yeni gelecek iPhone 18 modellerinde fiyatların daha yüksek olabileceği ve 200 dolara kadar zamlar görebileceğimiz yönünde.

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