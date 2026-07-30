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Midtjylland-Beşiktaş Maçı S Sport Plus'tan Canlı Nasıl İzlenir?

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam oynanacak Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus yayın bilgilerini derledik. İşte S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı takip etmek için bilmeniz gereken tüm detaylar…

Midtjylland-Beşiktaş Maçı S Sport Plus'tan Canlı Nasıl İzlenir?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Midtjylland ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Biz de Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

İçerikten Görseller

Midtjylland-Beşiktaş Maçı S Sport Plus'tan Canlı Nasıl İzlenir?
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Midtjylland-Beşiktaş maçı canlı izlemek için gerekenler

Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı izlemek için aktif bir S Sport Plus aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Karşılaşma, platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 20.00'da başlayacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu mücadelesini S Sport Plus canlı yayınından takip edebilecek.

Midtjylland-Beşiktaş maçını S Sport Plus'tan canlı izlemek için gerekenler

Midtjylland-Beşiktaş maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin öncelikle platforma giriş yapması gerekiyor. Aktif aboneliğe sahip kullanıcılar, canlı yayın bölümünden karşılaşmayı takip edebilir. S Sport Plus'a mobil uygulama, akıllı televizyon, tablet veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabiliyor.

S Sport Plus üzerinden maç nasıl izlenir

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S Sport Plus yayınlarını izleyebilmek için aktif bir abonelik gerekiyor. S Sport Plus'ın güncel abonelik ücretleri aylık 399 TL ve yıllık 2.799 TL olarak belirleniyor. Platform, dönemsel olarak yeni üyelere özel indirimli kampanyalar da sunabiliyor. Kampanyalı fiyatlar şu şekilde:

  • İlk 4 ay 249 TL/ay (4AY249 promosyon koduyla)
  • Yıllık paket ilk yıl 2.299 TL (YILLIKLOCA promosyon koduyla)
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