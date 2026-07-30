UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam oynanacak Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus yayın bilgilerini derledik. İşte S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı takip etmek için bilmeniz gereken tüm detaylar…

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Midtjylland ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Biz de Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

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Midtjylland-Beşiktaş maçı canlı izlemek için gerekenler

Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı izlemek için aktif bir S Sport Plus aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Karşılaşma, platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 20.00'da başlayacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu mücadelesini S Sport Plus canlı yayınından takip edebilecek.

Midtjylland-Beşiktaş maçını S Sport Plus'tan canlı izlemek için gerekenler

Midtjylland-Beşiktaş maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin öncelikle platforma giriş yapması gerekiyor. Aktif aboneliğe sahip kullanıcılar, canlı yayın bölümünden karşılaşmayı takip edebilir. S Sport Plus'a mobil uygulama, akıllı televizyon, tablet veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabiliyor.

S Sport Plus üzerinden maç nasıl izlenir

S Sport Plus yayınlarını izleyebilmek için aktif bir abonelik gerekiyor. S Sport Plus'ın güncel abonelik ücretleri aylık 399 TL ve yıllık 2.799 TL olarak belirleniyor. Platform, dönemsel olarak yeni üyelere özel indirimli kampanyalar da sunabiliyor. Kampanyalı fiyatlar şu şekilde: