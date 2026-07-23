Honor Yeni Marka Logosunu Tanıttı: İşte Yeni Logo!

Honor, geleneksel daire kalıplarını kırarak iki yanından açık Satürn benzeri yeni "halka" logosunu duyurdu.

Honor, markanın görsel kimliğinde ilginç bir değişime işaret eden yeni bir "marka logosu" teaser'ı yayınladı. Alışılagelmiş kapalı geometrik şekillerin aksine iki dikey/çapraz tarafından açık bırakılan bu yeni tasarım, âdeta Satürn gezegeninin etrafındaki halkaları andıran bir görünüme sahip. Şirket, bu açık halka yapısıyla ulaşılamaz görünen başarılara ve sınırların ötesine geçmeye gönderme yapıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tam kapanmayan bu halkanın arkasındaki teknik detaylar henüz detaylandırılmamış olsa da paylaşımın tonu, markanın yeni bir döneme girdiğinin açık bir göstergesi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Honor'un yeni logosu ne anlam ifade ediyor?

Yeni görsel tasarımını tanımlarken oldukça iddialı ifadelere yer veren Honor, kalıplaşmış geleneksel daire anlayışını yıkarak kürenin derinliklerine ve iç dünyasına doğru bir keşfe çıktıklarını belirtiyor. Paylaşılan resmî metinde yer alan kelimeler markanın gelecek vizyonunu özetler nitelikte:

"Mükemmellik çemberinden kurtulmak, içe doğru keşfetmek ve dışa doğru kırılma yaratmak. Düşünmeye cesaret etmek, farklı olmaya cesaret etmek... Yani bizim için görkemli yeni bir başlangıç."

Sektördeki sert rekabet koşullarında markaların kendilerini ayrıştırma çabaları bu tür felsefi sloganlarla desteklenir. Honor da "farklı olma cesareti" vurgusuyla teknoloji ekosistemindeki sıradan kalıpları reddettiğini açıkça ilan ediyor.

Gözler 28 Temmuz'a çevrildi

Tüm gözler simdi Honor'ın daha önce duyurduğu 28 Temmuz Görüntüleme Teknolojileri Lansmanı'na çevrilmiş durumda. Şirket bu etkinlikte, sinema dünyasının dev ismi ARRI teknolojileriyle desteklenen ve sıra dışı kamera yetenekleriyle adından söz ettiren "ROBOT PHONE" modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni halka logonun tam da bu devasa kamera etkinliği öncesinde gösterilmesi tesadüf olmayabilir. Honor'ın lansman sırasında bu gizemli "halka" logosunun arkasındaki derin teoriyi açıklayabileceği tahmin ediliyor.