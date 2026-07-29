Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Haluk Levent'in Kripto Para Mağdurları Telegram'da Grup Kurdu: Durum İçler Acısı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Haluk Levent'in kendi ismiyle özdeşleşen kripto para girişimi HLK Coin'in yüzlerce mağduru olduğu ortaya çıktı. Peki bu HLK Coin nedir? Ne zaman tanıtıldı?

Haluk Levent'in Kripto Para Mağdurları Telegram'da Grup Kurdu: Durum İçler Acısı!
webteknohaber webteknohaber /

Ülkemizde çokça tanınan sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen hukuki soruşturma ve gözaltı sürecinin ardından, projesini devraldığı ve kendi ismiyle özdeşleşen HLK Coin (HLK Chain) tam anlamıyla çöktü. Yaşanan gelişmelerin ardından büyük finansal kayıplara uğrayan yatırımcılar, seslerini duyurmak ve durumu takip etmek için Telegram üzerinde kurdukları gruplarda bir araya geldi.

"HLK Coin Yatırımcıları" isimli Telegram grubunda yaşanan diyaloglar ise mağdurların düştüğü çaresizliği ve gruptaki kaos ortamını gözler önüne seriyor. Öncesinde gelin birçok kişinin adını bile ilk kez duyduğu bu proje neymiş ve nasıl hayata geçirilmiş hep birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

Haluk Levent'in Kripto Para Mağdurları Telegram'da Grup Kurdu: Durum İçler Acısı!
2
2
2

HLK Coin nedir?

2

HLK Coin'in hikâyesi esasen Nigella Chain olarak başladı.

İş insanı Fatih Eke tarafından kurulan proje ekosistemi, 2025 yılı başında yaklaşık 7 milyon dolarlık bir anlaşma çerçevesinde Haluk Levent'e devredildi ve adı HLK Chain (HLK Coin) olarak değiştirildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Nasıl tanıtıldı?

Haluk Levent, sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle kazanmış olduğu güveni projeye aktararak HLK Coin'in yönetimini üstlendiğini kamuoyuna duyurdu.

Projenin sosyal yardımlaşma, altyapı ve sosyal sorumluluk projeleriyle (örneğin Samandağ'daki okul projeleri) entegre çalışacağı ve geniş bir ekosistem sunacağı vaat edildi.

Nerelerde listelendi?

HLK Coin, küresel kripto borsalarından sadece MEXC platformunda listelendi.

Türk kripto borsalarında yer almayan ve platformlar arası serbest transfer imkânı son derece kısıtlı olan coin, yatırımcıların doğrudan merkezi borsa üzerinden alım-satım yapmasıyla işlem görüyordu.

%80'i aşan sert düşüş

2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği ve ilişkili hesaplara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınması, HLK Coin üzerinde yıkıcı bir etki yarattı.

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarında yer alan yüksek tutarlı para hareketleri, yasa dışı/yasal bahis sitelerine aktarıldığı iddia edilen fonlar ve 990 milyon liralık para trafiği haberlerinin basına yansımasıyla piyasada panik satışı başladı.

Gözaltı haberinden önce 0,16 TL seviyelerinde işlem gören HLK Coin, birkaç saat içerisinde %80'e yakın değer kaybederek 0,035 TL seviyelerine kadar geriledi.

Telegram kanalında neler oluyor?

2

Yaklaşık 550 üyenin bulunduğu "HLK Coin Yatırımcıları" Telegram grubunda da tansiyon oldukça yüksek.

X üzerinden bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntülerine yansıyan mesajlar, öfke, trajikomik diyaloglar, iddialar ve hâlâ bir umut iyi haber bekleyenlerin çelişkili psikolojisini gözler önüne seriyor.

Özetle Haluk Levent'in tanınırlığına ve dernek imajına güvenerek HLK Coin'e yatırım yapan yüzlerce kişi, gelinen noktada ciddi finansal kayıplarla baş başa kalmış durumda. Soruşturmanın seyri ve yargı süreci devam ederken, HLK Coin yatırımcılarının tek temennisi zararlarının bir şekilde karşılanması yönünde...

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

Honor Yeni Marka Logosunu Tanıttı: İşte Yeni Logo!

Honor Yeni Marka Logosunu Tanıttı: İşte Yeni Logo!

Toshiba ile Kumtel Güçlerini Birleştirdi: Türkiye, Ev Teknolojilerinde Avrupa'nın Dev Üssü Olmaya Hazırlanıyor!

Toshiba ile Kumtel Güçlerini Birleştirdi: Türkiye, Ev Teknolojilerinde Avrupa'nın Dev Üssü Olmaya Hazırlanıyor!

IMDB’ye Göre 2000 Senesinden Bu Yana Çıkmış En İyi 25 Türk Filmi

IMDB’ye Göre 2000 Senesinden Bu Yana Çıkmış En İyi 25 Türk Filmi

Dijital Reklamlara Yönelik Yeni Düzenleme: Influencer'lar, Yapay Zekâ ve Dahası

Dijital Reklamlara Yönelik Yeni Düzenleme: Influencer'lar, Yapay Zekâ ve Dahası

139 Yıllık Pil Devi Varta, İflas Başvurusunda Bulundu

139 Yıllık Pil Devi Varta, İflas Başvurusunda Bulundu

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com