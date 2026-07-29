Haluk Levent'in Kripto Para Mağdurları Telegram'da Grup Kurdu: Durum İçler Acısı!

Haluk Levent'in kendi ismiyle özdeşleşen kripto para girişimi HLK Coin'in yüzlerce mağduru olduğu ortaya çıktı. Peki bu HLK Coin nedir? Ne zaman tanıtıldı?

Ülkemizde çokça tanınan sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen hukuki soruşturma ve gözaltı sürecinin ardından, projesini devraldığı ve kendi ismiyle özdeşleşen HLK Coin (HLK Chain) tam anlamıyla çöktü. Yaşanan gelişmelerin ardından büyük finansal kayıplara uğrayan yatırımcılar, seslerini duyurmak ve durumu takip etmek için Telegram üzerinde kurdukları gruplarda bir araya geldi.

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"HLK Coin Yatırımcıları" isimli Telegram grubunda yaşanan diyaloglar ise mağdurların düştüğü çaresizliği ve gruptaki kaos ortamını gözler önüne seriyor. Öncesinde gelin birçok kişinin adını bile ilk kez duyduğu bu proje neymiş ve nasıl hayata geçirilmiş hep birlikte bakalım.

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HLK Coin nedir?

HLK Coin'in hikâyesi esasen Nigella Chain olarak başladı.

İş insanı Fatih Eke tarafından kurulan proje ekosistemi, 2025 yılı başında yaklaşık 7 milyon dolarlık bir anlaşma çerçevesinde Haluk Levent'e devredildi ve adı HLK Chain (HLK Coin) olarak değiştirildi.

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Nasıl tanıtıldı?

Haluk Levent, sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle kazanmış olduğu güveni projeye aktararak HLK Coin'in yönetimini üstlendiğini kamuoyuna duyurdu.

Projenin sosyal yardımlaşma, altyapı ve sosyal sorumluluk projeleriyle (örneğin Samandağ'daki okul projeleri) entegre çalışacağı ve geniş bir ekosistem sunacağı vaat edildi.

Nerelerde listelendi?

HLK Coin, küresel kripto borsalarından sadece MEXC platformunda listelendi.

Türk kripto borsalarında yer almayan ve platformlar arası serbest transfer imkânı son derece kısıtlı olan coin, yatırımcıların doğrudan merkezi borsa üzerinden alım-satım yapmasıyla işlem görüyordu.

%80'i aşan sert düşüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği ve ilişkili hesaplara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınması, HLK Coin üzerinde yıkıcı bir etki yarattı.

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarında yer alan yüksek tutarlı para hareketleri, yasa dışı/yasal bahis sitelerine aktarıldığı iddia edilen fonlar ve 990 milyon liralık para trafiği haberlerinin basına yansımasıyla piyasada panik satışı başladı.

Gözaltı haberinden önce 0,16 TL seviyelerinde işlem gören HLK Coin, birkaç saat içerisinde %80'e yakın değer kaybederek 0,035 TL seviyelerine kadar geriledi.

Telegram kanalında neler oluyor?

Yaklaşık 550 üyenin bulunduğu "HLK Coin Yatırımcıları" Telegram grubunda da tansiyon oldukça yüksek.

X üzerinden bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntülerine yansıyan mesajlar, öfke, trajikomik diyaloglar, iddialar ve hâlâ bir umut iyi haber bekleyenlerin çelişkili psikolojisini gözler önüne seriyor.

Özetle Haluk Levent'in tanınırlığına ve dernek imajına güvenerek HLK Coin'e yatırım yapan yüzlerce kişi, gelinen noktada ciddi finansal kayıplarla baş başa kalmış durumda. Soruşturmanın seyri ve yargı süreci devam ederken, HLK Coin yatırımcılarının tek temennisi zararlarının bir şekilde karşılanması yönünde...