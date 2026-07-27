Ticaret Bakanlığı, dijital reklamlar için yeni düzenlemeyi duyurdu. İşte tüm detayları.

Ticaret Bakanlığı, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarda yapılacak değişiklikler; influencerlar, yapay zekâ, çocukların korunması, indirim kuralları gibi konuları etkiliyor.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yeni kurallar 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Peki düzenlemede ne gibi değişiklikler yer alıyor? İşte detaylar.

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Çocukların korunması ve influencer’lar

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri çocukları korumaya yönelik atılan adım oldu. Bundan böyle çocuklara yönelik olarak kişisel verilere dayalı profilleme yöntemlerinin kullanılması ve bu yolla hedefli reklam yapılması tamamen yasaklanıyor.

Sosyal medya dünyasını yakından ilgilendiren bir diğer düzenleme ise influencer paylaşımlarına getirildi. Kamuoyunda sosyal medya etkileyicisi olarak bilinen kişilerin; herhangi bir maddi kazanç, indirimli ürün/hizmet temini veya bir etkinliğe katılım gibi menfaat elde ettikleri tüm paylaşımlarda reklam niteliğini açıkça belirtecek ibareler kullanması zorunlu olacak. Buna göre etkileyiciler, paylaşımlarında "reklam" veya "tanıtım" ifadelerine açık ve anlaşılır şekilde yer vermek zorunda kalacak.

İndirimler ve yapay zekâ kullanımı

Tüketicileri aldatan sözde indirim kampanyalarının önüne geçmek amacıyla indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar da sertleştirildi. Artık bir ürünün indirimli satıldığı iddia ediliyorsa, üzeri çizilerek gösterilen indirim öncesi fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olmak zorunda. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmet reklamlarında ise indirimli fiyattan hemen bir önceki fiyat esas alınacak. Ayrıca tüketicilere indirim veya fayda sağlanmasını bir şarta bağlayan "şartlı satış" reklamları da doğrudan indirimli satış kurallarına tabi tutulacak.

Tüketici şikayet sitelerini ve platformlarını ilgilendiren kritik bir süre değişikliğine de gidildi. Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcı firmalara açıklama yapma hakkı için tanınan 72 saatlik cevap süresi 48 saate düşürüldü. Firmalar bu 48 saatlik zaman diliminde yanıt vermezse, tüketicinin yaptığı değerlendirmeler ve şikayetler doğrudan yayımlanacak.

Reklamlarda sıkça karşımıza çıkmaya başlayan yapay zekâ kullanımı da yasal çerçeveye oturtuldu. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak gerçek insanlardan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi hâlinde bu durumun tüketicinin açıkça anlayabileceği şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zekâ ile oluşturulmuş dijital kopyasının, sanki bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlemiş ya da tavsiye ediyormuş gibi sunulduğu reklamlar tamamen yasaklanacak.

Son olarak, yasaklı reklam kategorilerinin kapsamı da genişletildi. Falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişilerin sunduğu hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik mevcut yasağın kapsamına, artık yasa dışı şans oyunları da dahil edildi.