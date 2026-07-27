139 Yıllık Pil Devi Varta, İflas Başvurusunda Bulundu

139 yıldır faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük pil üreticilerinden biri olan Varta, ifas başvurusunda bulundu.

Almanya'nın en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan ve küresel ölçekte en büyük pil ile akü üreticileri arasında gösterilen Varta, uzun süredir boğuştuğu finansal krizin ardından havlu attı. Firma, dört ayrı iflas başvurusunda bulundu. Stuttgart bölge mahkemesi sözcüsü tarafından doğrulanan bu adım, şirketin küresel pazardaki varlığı açısından tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.

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İflas noktasına getiren temel unsur ise beklenen taze para akışının sağlanamaması. Mevcut hissedarlardan lüks otomobil üreticisi Porsche ve Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner'in şirkete yeni sermaye aktarma fikrine sıcak bakmaması, masadaki son kurtarma senaryolarını da rafa kaldırdı.

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139 yıllık miras parçalanıyor

İflas koruma ve başvuru sürecinin resmiyet kazanmasıyla birlikte, 139 yıllık bir tarihe sahip olan Alman teknoloji ve üretim devinin varlıklarının parçalanarak satılması fikri ön plana çıktı. Sektörden gelen son bilgilere göre, şirketin kârlılığını sürdüren departmanları için potansiyel alıcılar şimdiden sıraya girmiş durumda.

Piyasadaki en güçlü söylentiler ve veriler, Deutsche Bank ile bazı serbest yatırım fonlarının şirketin düzenli gelir sağlayan ev tipi pil birimini satın almak istediğine işaret ediyor. Diğer taraftan, mevcut ortaklardan Michael Tojner’in ise işitme cihazlarında yaygın olarak kullanılan düğme pilleri kapsayan mikro piller departmanıyla yakından ilgilendiği aktarılıyor.

Şirketi bu noktaya getiren en büyük etkenlerden biri de en kritik küresel müşterilerinden biri olan teknoloji devi Apple'ın aldığı stratejik kararlar. Apple, geçtiğimiz ilkbahar döneminde AirPods kablosuz kulaklık modellerinde kullandığı şarj edilebilir "CoinPower" düğme pillerini gelecekte Çin merkezli tedarikçilerden temin etmeyi planladığını açıkladı. Bu da Varta'yı kötü etkiledi. Mali yapısı sarsılan Varta, kurtarma paketi için mevcut hissedarlarının kapısını çalsa da aradığı desteği bulamadı.