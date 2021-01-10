MacOtakara tarafından paylaşılan yeni bilgiye göre Apple, yeni nesil AirPods Pro kulaklıklarını daha küçük bir şarj kutusuyla sunacak. Şarj kutusu, 21 mm kalınlığa, 46 mm yüksekliğe ve 54 mm genişliğe sahip olacak.

Apple, geçtiğimiz yıl nisan ayında ikinci nesil iPhone SE akıllı telefonunu ve yeni AirPods Pro kulaklıklarını tanıtmıştı. Şirket, ürünlerinin yeni nesil modellerini 1 yıl arayla tanıttığından dolayı pek çok kaynak Apple'ın yeni iPhone SE'yi ve AirPods Pro'yu nisan ayında tanıtacağı konusunda hemfikir.

Fakat Apple'ın yeni modelleriyle kullanıcılara hangi özellikler sunacağı tam olarak bilinmiyor. Bugünse Apple hakkında pek çok doğru bilgiyi önceden paylaşan MacOtakara, yeni nesil AirPods Pro kulaklıkları hakkında bir paylaşım yaptı. MacOtakara, yeni modellerin yeni bir şarj kutusuyla geleceğini iddia etti.

Yeni nesil AirPods Pro daha küçük bir kutuyla gelecek:

Çinli tedarikçilerden alınan bilgiye göre yeni nesil AirPods Pro kulaklıkları, yeni tasarıma sahip bir şarj kutusuyla birlikte tanıtılacak. Üstelik bu şarj kutusu tam tamına 21 mm kalınlığa, 46 mm yüksekliğe ve 54 mm genişliğe sahip olacak. Şu anda piyasada bulunan AirPods Pro'ların şarj kutuları 60 mm kalınlığa ve 45 mm'nin biraz üstünde bir yüksekliğe sahip.

MacOtakara'nın paylaştığı bilgi yalnızca bununla sınırlı olsa da şarj kutusunun boyutunun giderek ufaldığını öğrenmek oldukça sevindirici. Bunun da ötesinde daha önce MacOtakara tarafından paylaşılan diğer bir habere göre AirPods Pro kulaklıkları, iki farklı boyutta kullanıcılara sunulacak. Bu iddia kulaklıklara ait olduğu iddia edilen iki farklı W2 çipinin fotoğraflarının paylaşılmasıyla ortaya atılmıştı.

Ayrıca aralık ayının ortasında paylaşılan bir başka habere göre Apple, AirPods Pro'nun yanı sıra AirPods Pro Lite isimli yeni bir kulaklığını da piyasaya sürmeyi planlıyor. Güney Koreli tedarikçilerden alınan bu bilgiye göre şirket, daha ucuz olacak bu kulaklıklarında aktif gürültü engelleyici özelliğine yer vermeyecek.