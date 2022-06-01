Apple'ın bugün resmen onaylanan yeni patenti, şirkete Apple Watch akıllı saatlerine kamera yerleştirme hakkı tanıdı. Başvurusu 2019'da yapılan ve yeni onaylanan patent, Apple Watch'un kamerayla gövdeden ayrılarak da kullanılabileceğini gösterdi.

Akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler her geçen gün gelişmeye devam ederken Apple, bugün tartışma yaratacak bir patentle gündeme geldi. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından bugün onaylanan yeni patent, Apple’ın akıllı saatlerinin pinine kamera yerleştirmesinin önünü açtı.

Apple Watch’ların dijital pininde kamera bulunmasının önünü yasal olarak açan yeni patent, kameranın muhtemel işlevlerini de listeledi. Patentte paylaşılan bilgilere göre bilekte bulunacak kamera, kullanıcıların el hareketlerini algılayabilecek ve sadece bir el hareketiyle fotoğraf çekmeyi mümkün kılacak.

Kamera için patentte yer alan görsel:

Apple Watch'ın gövdesi kayıştan da ayrılabilecek:

Bununla birlikte kamera, standart bir kamera görevi görerek doğrudan bilekten çıkarılarak da kullanılabilecek. Ayrıca paylaşılan bir başka görsele göre Apple Watch’ın gövdesi, kayıştan ayrılarak tıpkı bir aksiyon kamerası gibi görev görebilecek. Tabii akıllı saate eklenen kamera, pek çok gizlilik tartışmasını da beraberinde getirebilme potansiyeli taşıyor.

Apple’ın söz konusu patent için başvuruyu aslında 2019 yılında yaptı. Dolayısıyla şirketin bu fikirden çoktan vazgeçmiş olabileceği ihtimali mevcut. Bununla birlikte Apple’ın bu teknolojinin patentini alması, gelecekte Apple Watch’larda kamera göreceğimizi kesin olarak söylemiyor. Apple, yalnızca bu patentle birlikte dilerse bunu yapma şansına sahip oldu.