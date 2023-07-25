Birleşik Krallık'ta Apple'a yönelik yeni bir dava açıldı. 1 milyar doları aşan dava, Apple'ın App Store üzerinden elde ettiği kazancın haksız ve rekabete aykırı olduğunu savunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde Avrupa'nın yakın markajı altında. Avrupa Birliği yetkilileri, önce markanın USB Type-C kullanmasını zorunlu hale getirdiler. Ayrıca, iOS ekosistemine üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklenemiyor olması da Avrupa ülkelerinin gündem maddeleri arasında. Hatta şimdi, bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık'ta, Apple'a yönelik yeni bir toplu dava açılması için harekete geçildi.

OECD, ABD Adalet Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu'nda çeşitli görevler alan rekabet politikaları profesörü Sean Ennis tarafından açılan toplu dava, Birleşik Krallık'taki 1.500'den fazla geliştiricinin haklarının korunmasını sağlamayı amaçlıyor. Profesör, Apple'ın App Store'daki uygulamalardan aldığı yüzde 30'luk komisyonu "sorunlu" bulduğunu söylerken, bu durumun son tüketiciyi de etkilediğini belirtiyor.

Davanın büyüklüğü 1 milyar dolar!

Birleşik Krallık'ta açılan davanın büyüklüğü, geliştiri sayısının fazla olması nedeniyle 1 milyar dolar seviyesinde. Eğer bu dava kazanılırsa, Birleşik Krallık'taki geliştiriciler değişken oranlarda para alacaklar. Sektör kaynaklarına göre büyük geliştiriciler, bu dava nedeniyle milyonlarca dolar kazanabilirler. Ayrıca iOS ekosistemine harici kaynaklardan uygulama yüklenmesi de zorunlu tutulabilir. Tabi tüm bunları dava sonuçlandıktan sonra konuşacağız.

Bu arada; Sean Ennis ile davadaki ortağı Damien Geradin'in Apple'a yönelik birden çok suçlaması var. Bu suçlamalar, yüzde 30 komisyonun yüksek olması, bu komisyonlar nedeniyle Ar-Ge çalışmalarının yapılamıyor olması, Apple'ın geliştiricilerden yıllık 99 dolar para talep ediyor olması olarak karşımıza çıkıyor. Apple'ı zor bir sürecin beklediği ortada ancak hukukçular, bu davanın yıllar boyunca sürebileceğini söylüyorlar. Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.