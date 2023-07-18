Apple, Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi'nin App Store hakkında verdiği karara itiraz etti, kararın uygulamaya konması ertelendi.

Ağustos 2020’den bu yana süren Apple - Epic Games davasında yaşanan son gelişmeler, Apple’ın hem aleyhine hem de lehineydi. Geçtiğimiz haftalarda Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi, Apple’ı birçok konuda haklı bulurken önemli bir karara da imza atmıştı.

Söz konusu kararda Apple’ın App Store’daki uygulamaların geliştiricilerine, uygulama içi alışveriş için alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmeye izin vermesine hükmedildi. Bugün, Apple beklenen hareketi yaptı.

Apple yeniden itiraz ediyor, kararın gerçeğe dönüştürülmesi erteleniyor:

Apple, Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara itiraz etti. Kararın Amerikan Yüce Mahkemesi’nde yeniden değerlendirilmesini istedi. Bu taleple birlikte Temyiz Mahkemesi’nin kararını uygulamaya koymak için de 90 gün süre kazandı.

Apple, bu üç aylık süre içinde Amerikan Yüce Mahkemesi’ne itirazını belgelerle sunacak. Ancak Yüce Mahkeme’nin bu itirazı kesin olarak kabul etmek gibi bir zorunluluğu yok. Ancak eğer itiraz geçerli bulunursa, Epic ve Apple yeniden mahkemeye çıkacak.

Epic CEO’su Tim Sweeney, Apple’ın temyiz başvurusuyla doğan ertelemeyle birlikte bir açıklama da paylaştı. Sweeney, karar için “Adalet yeniden ertelendi” ifadelerini kullandı.

Apple neden bu kadar savunma yapıyor?

Apple’ın en büyük gelir kalemlerinden birisi App Store’da her alışverişten aldığı komisyon. Üstelik uygulamalar, ödemeler için farklı bir seçeneğe de sahip olamıyor. Olmayı deneyen oldu - Epic Games. Fortnite içine kendi ödeme sistemini entegre etti. Sonra da oyun App Store’dan kaldırıldı, büyük bir tartışmanın da başlamasına aracı oldu.

Apple’ın geliri ne kadar dersiniz? Her uygulamada irili ufaklı fark etmeksizin yapılan her alışverişten %30 komisyon. Peki, sizce Apple itirazlarında haklı mı? Yoksa Epic Games’in savunması mı doğru?