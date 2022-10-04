Avrupa Parlamentosu, elektronik ürünlerde USB Type-C'yi zorunlu haline getiren yasa tasarısını oy çoğunluğu ile kabul etti. Karara göre Apple, 2024'ün sonuna kadar iPhone'ları USB Type-C'ye geçirmek zorunda...

Avrupa Parlamentosu, en çok da ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı rahatsız edecek bir karar aldığını açıkladı. Sabah saatlerinde bir yasa tasarısı için oylama yapan yetkililer, Avrupa'da satılacak akıllı telefon, tablet, kamera ve dizüstü bilgisayarların hepsi için ortak bir USB Type-C şarj girişi olması gerektiğine dair tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul ettiler.

Aslına bakacak olursak Avrupa Birliği, uzun bir süredir bu konuyu tartışıyordu. Avrupa Birliği otoritelerine göre ortak bir şarj protokolü, tüketicilerin ürün kullanımını kolaylaştıracak, sürdürülebilir olacak ve daha az elektronik atığa neden olacaktı. Ayrıca cihaz değişikliği yapılsa bile yeni bir şarj aleti veya kablo satın almaya gerek olmayacaktı. Bugün yapılan oylamada 602 kabul, 13 red, 8 çekimser oy kullanıldı. Böylece Avrupa Parlamentosu, elektronik ürünlerle ilgili nihai kararını vermiş oldu.

Bu durum en çok da lightning girişi kullanan Apple'ı etkileyecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugüne dek piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde lightning isimli özel bir konnektör kullanıyordu. Avrupa Parlamentosu'nun bugünkü kararı ile bu durum değişmek zorunda kalacak. Apple'ın Avrupa Birliği'ndeki değişikliği 2024'ün sonuna kadar hayata geçirmesi gerekecek. Aksi takdirde Avrupa Birliği ülkelerinde iPhone satışı yapılamayacak. USB Type-C girişine sahip olan diğer tüm Apple ürünleri ise bugün olduğu gibi satılabilecek. Android ekosistemine baktığımızda ise genel anlamda USB Type-C'ye geçişin tamamlandığını görüyoruz. Haliyle bu karar, Samsung, Xiaomi veya Oppo gibi markaları çok da etkilemeyecek.

Avrupa Birliği'nin açıklamasına göre 2024 yılının sonuna kadar akıllı telefon, tablet ve kameraların tamamında USB Type-C bulunması gerekecek. 2026 yılına geldiğimizde ise dizüstü bilgisayarlar da bu kanun kapsamına alınacak. Ayrıca navigasyon cihazları, konsollar, oyun kumandaları, kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler, taşınabilir hoparlörler, klavye ve fareler gibi diğer elektronik tüketici ürünleri de USB Type-C'ye geçiş yapmak zorunda olacak. Yetkililer, USB Type-C girişi kullanımının mümkün olmadığı küçük cihazlar için muafiyet uygulanacağını söylediler...