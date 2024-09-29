Apple, yıllar boyunca hem donanım hem de yazılım konusunda birçok yeniliğe imza atmış, ürünleriyle teknoloji dünyasında devrim yaratmış bir şirket. Ancak her başarılı firmanın tarihinde bazı başarısızlıklar da var. Bu içerikte, Apple’ın başarısız yazılım girişimi Apple eWorld’den bahsedeceğiz.

Apple eWorld, 1994 yılında piyasaya sürülen ve Mac kullanıcılarını bir araya getirip, onları çevrim içi bir toplulukta buluşturarak e-posta, haberler, forumlar ve eğlence içerikleri sunan bir çevrim içi topluluk ve bilgi paylaşım platformuydu.

Peki, o dönem için oldukça yenilikçi olan eWorld’ü başarısızlığa sürükleyen şey ne oldu dersiniz?

Apple eWorld aslında bir dizi yanlış kararın kurbanı olmuştu!

Apple eWorld, internetin henüz geniş kitleler tarafından kullanılmadığı bir dönemde piyasaya sürülmüştü ve o zamanlar çevirmeli modemler kullanılıyordu, internet ise oldukça yavaştı.

Ayrıca, hizmetin sunduğu avantajlar fazla olsa da henüz internete tam anlamıyla adapte olmamış bir kullanıcı kitlesi için pek cazip değildi.

Yani ilk sorun zamanlamaydı! Belki de eWorld, internetin daha yaygınlaştığı yıllarda çıkmış olsaydı başarıya ulaşabilirdi.

Bir de her Apple ürününde baş gösteren fiyat sorunu var. eWorld, dönemin diğer çevrim içi hizmetlerine göre oldukça pahalıydı.

Kullanıcılar, yalnızca iki saatlik erişim için 8,95 dolar ödemek zorundaydı ve bu süre aşıldığında her ek saat için ekstra ücret ödenmesi gerekiyordu.

Bu durum, eWorld'ün rekabet gücünü zayıflatarak onu rakiplerine göre dezavantajlı bir konuma düşürdü.

Ayrıca, eWorld yalnızca Mac kullanıcılarına hitap eden bir platformdu.

Bu sebeple, zaten küçük olan potansiyel kullanıcı grubu daha da sınırlı hâle geliyordu.

Yani Apple’ın Windows kullanıcılarını hedef almaması, geniş bir kitleye ulaşma şansını da baştan kaybetmesine neden oldu diyebiliriz.

Apple’ın diğer ürünleriyle entegrasyonu da zayıftı.

eWorld, Apple’ın diğer yazılım ve donanımlarıyla tam anlamıyla entegre edilemedi.

Bu sebeple, Apple cihazlarını ve yazılımlarını birbirleri ile uyum içinde kullanmaya alışkın kullanıcılar için bu bir sorun demekti.

Son olarak, eWorld için yapılacak pazarlama kampanyalarının yeterince desteklenmemesi de Apple’ın eWorld'ü geniş kitlelere tanıtmasının önünde bir engel oldu ve platform sadece 147.000 kullanıcıya ulaşarak 2 yıl içinde tarihe karıştı…

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