Yazılım Alanında Birçok Yeniliğe İmza Atan Apple’ın eWorld İsimli Çevrim İçi Platformu Neden Büyük Bir Başarısızlık Oldu? (Yanlışlar Silsilesinin Kurbanı Olmuş!)

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Apple, yıllar boyunca hem donanım hem de yazılım konusunda birçok yeniliğe imza atmış, ürünleriyle teknoloji dünyasında devrim yaratmış bir şirket. Ancak her başarılı firmanın tarihinde bazı başarısızlıklar da var. Bu içerikte, Apple’ın başarısız yazılım girişimi Apple eWorld’den bahsedeceğiz.

Apple eWorld, 1994 yılında piyasaya sürülen ve Mac kullanıcılarını bir araya getirip, onları çevrim içi bir toplulukta buluşturarak e-posta, haberler, forumlar ve eğlence içerikleri sunan bir çevrim içi topluluk ve bilgi paylaşım platformuydu.

Peki, o dönem için oldukça yenilikçi olan eWorld’ü başarısızlığa sürükleyen şey ne oldu dersiniz?

Apple eWorld aslında bir dizi yanlış kararın kurbanı olmuştu!

Aoole eWorld

Apple eWorld, internetin henüz geniş kitleler tarafından kullanılmadığı bir dönemde piyasaya sürülmüştü ve o zamanlar çevirmeli modemler kullanılıyordu, internet ise oldukça yavaştı.

Ayrıca, hizmetin sunduğu avantajlar fazla olsa da henüz internete tam anlamıyla adapte olmamış bir kullanıcı kitlesi için pek cazip değildi.

Yani ilk sorun zamanlamaydı! Belki de eWorld, internetin daha yaygınlaştığı yıllarda çıkmış olsaydı başarıya ulaşabilirdi.

Bir de her Apple ürününde baş gösteren fiyat sorunu var. eWorld, dönemin diğer çevrim içi hizmetlerine göre oldukça pahalıydı.

Kullanıcılar, yalnızca iki saatlik erişim için 8,95 dolar ödemek zorundaydı ve bu süre aşıldığında her ek saat için ekstra ücret ödenmesi gerekiyordu.

Bu durum, eWorld'ün rekabet gücünü zayıflatarak onu rakiplerine göre dezavantajlı bir konuma düşürdü.

Ayrıca, eWorld yalnızca Mac kullanıcılarına hitap eden bir platformdu.

Bu sebeple, zaten küçük olan potansiyel kullanıcı grubu daha da sınırlı hâle geliyordu.

Yani Apple’ın Windows kullanıcılarını hedef almaması, geniş bir kitleye ulaşma şansını da baştan kaybetmesine neden oldu diyebiliriz.

Apple’ın diğer ürünleriyle entegrasyonu da zayıftı.

Aoole eWorld

eWorld, Apple’ın diğer yazılım ve donanımlarıyla tam anlamıyla entegre edilemedi.

Bu sebeple, Apple cihazlarını ve yazılımlarını birbirleri ile uyum içinde kullanmaya alışkın kullanıcılar için bu bir sorun demekti.

Son olarak, eWorld için yapılacak pazarlama kampanyalarının yeterince desteklenmemesi de Apple’ın eWorld'ü geniş kitlelere tanıtmasının önünde bir engel oldu ve platform sadece 147.000 kullanıcıya ulaşarak 2 yıl içinde tarihe karıştı…

Kaynak: The Register

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Microsoft’tan Bir Başarısızlık Hikâyesi Daha: iPod'a Rakip Olmaya Çalışan Zune Neden Tutmadı?
İLGİLİ HABER

Türkiye'de Bir Dönem Kapanan Threads Neden Tüm Dünyada Başarısız Oldu? (Güya X'e Rakip Olacaktı!)
İLGİLİ HABER

Küçücük Bir Ülke Olan Marshall Adaları’nın Devlet Destekli Büyük Kripto Para Projesi Neden Başarısız Oldu? (Ekonomik Bağımsızlıklarını Kazanabilirlerdi!)
İLGİLİ HABER

Bir Dönem 'Geleceğin Ulaşım Aracı' Olarak Görülen Segway Neden Yarı Yolda Kalıp Başarısız Oldu?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler