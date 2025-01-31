Apple'ın geçmişteki Siri davasında olduğu gibi şirket bir kez daha kullanıcılarına ödeme yapacak.

Apple, eski Apple Watch modellerinde yaşanan pil şişmesi sorunu nedeniyle açılan toplu davada 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Apple'a yönelik daha önce açılan bir Siri davasında da Siri'nin kişiselleştirilmiş reklamlar için verilerinizi işlediği iddia ediliyordu. Apple o davada da ödeme yapmayı kabul etmişti ve şimdi de Apple Watch modellerinde yaşanan pil şişmesi sorunu Apple'ı tekrar ödeme yapmaya itmiş durumda.

Dava hangi Apple Watch'ları kapsıyor?

Eğer bir Apple Watch Series 0, 1, 2 veya 3 modeline sahipseniz ve bu sorunla karşılaştıysanız küçük bir ödeme alma hakkınız olabilir. Tabii bu ödeme sürecinin Türkiye'yi kapsamadığını belirtelim.

Dava, Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılırken Apple, önceki Siri davasında olduğu gibi bu davada da aleyhine olan iddiaları kabul etmedi fakat yüksek dava masraflarından kaçınmak için uzlaşmaya gitmeyi seçti.

Kimler ödeme alabilecek?

Ödeme almak için 24 Nisan 2015 - 6 Şubat 2024 tarihleri arasında Apple’a pil şişmesiyle ilgili bir şikâyette bulunmuş olmanız gerekiyor. Ödemeye hak kazanan kullanıcılar ödeme bilgilerini 10 Nisan’a kadar Apple'a iletecek. Saat başına tahmini ödeme miktarının 20 ila 50 dolar arasında değişeceği iddia ediliyor.

Uzlaşmayı kabul edenler, gelecekte aynı sorunla ilgili Apple’a karşı yeni bir dava açma hakkından feragat etmiş olacak.