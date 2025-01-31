Apple'ın Yapay Zekâ Konusunda Bu Yılki İki Büyük Hedefi Sızdırıldı!

Apple'ın Apple Intelligence ve Siri'ye yönelik iki büyük hedefi gün yüzüne çıktı.

Apple Intelligence henüz birkaç ay önce tanıtılmış olmasına rağmen iOS 18.4 ve sonraki sürümlerde önemli yeniliklere kavuşacak. Son olarak ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise şirketin bu yıl yapay zekâ alanındaki iki önemli önceliğini gün yüzüne çıkardı.

Teknoloji yazarı Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple'ın yapay zekâ başkanı John Giannandrea, Apple'ın önemli yöneticilerinden Kim Vorrath'ı yapay zekâ bölümüne transfer etti.

Apple'ın yapay zekâya yönelik öncelikleri neler?

Bloomberg'deki yazısında Gurman, Giannandrea’nın ekibine gönderdiği notta yapay zekâ ekibinin bu yıl iki ana hedefe odaklandığını belirtti.

Siri'nin temel altyapısını tamamen yenilemek

Apple'ın mevcut yapay zekâ modellerini geliştirmek

Gurman, Siri'nin büyük bir dönüşüm geçirerek "LLM Siri"ye evrileceğini daha önce bildirmişti. Bu proje, Giannandrea’nın bu yılın en büyük önceliği olarak gördüğü çalışmalarla doğrudan örtüşüyor.

Peki siz Siri ve Apple Intelligence'da ne gibi yenilikler görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.