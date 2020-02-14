Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Apple'ın çalışanlarına karşı adil davranmadığına hükmetti. Şirkete karşı açılan davadaki bulguları inceleyen mahkeme heyeti, Apple'ın mesai sonundaki çanta arama uygulamasının çalışma süresine dahil olduğu sonucuna ulaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Dünya genelinde binlerce çalışanı olan şirket, özellikle de ABD'deki çalışanlarına pek de iyi davranmıyor gibi görünüyor. Çünkü Apple hakkında bizzat çalışanlar tarafından açılmış olan bir dava, Apple'ın çalışanlarıyla ilgili olarak ABD yasalarını çiğnediğini ortaya koydu.

Söz konusu karar, Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında Apple, çalışanlarına yapması gereken milyonlarca dolar ödemeyi yapmamış durumda. Bunun tek nedeni ise şirketin çanta ve üst arama politikası. ABD'deki Apple çalışanları, şirketten çıkarken herhangi bir çalıp çalmadıklarını kontrol etmek için aranıyorlar. Mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre bu süreç, mesai bittikten sonra yarım saat daha sürüyor.

Apple, arandıkları süre için çalışanlarına herhangi bir ücret ödemesi yapmıyor. Yani yarım saatlik fark, çalışma süresine dahil edilmiyor. Bu durum, mahkeme üyelerine göre çalışanları ilgilendirmiyor. Ayrıca bir işveren olan Apple'ın üst araması kararı, tamamen şirket tüzükleriyle ilgili bir konu ve bu konuda çalışanların hakkının ödenmesi gerekiyor.

Mahkemeye göre Apple'ın böyle bir uygulama yapıyor olması, şirket disiplini açısından önemli kabul ediliyor. Ancak mahkeme heyetine göre bu uygulamanın ya mesai erken bitirilerek yapılması ya da arama sürecinde kaybedilen zamanın mesaiden sayılması gerekiyor. Apple ise çalışanlarının kaybettiği zamanı önemsemiyor ve aranma sürecini çalışma süresinden saymıyor.

Apple, mahkeme heyetine, şirkete gelirken çanta ve cihaz getirilmesinin yasaklanması tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiyeyi değerlendiren mahkeme heyeti, bunun 21. yüzyıldaki yaşam koşullarına uygun ve mümkün olmadığını söyleyerek reddetti.

Yerel kaynaklar, şu an için Apple'ın ne kadarlık bir ödeme yapmak durumunda olduğuna dair herhangi bir bilginin olmadığını ifade ediyorlar. Ancak mahkeme tam anlamıyla sonuçlandığında Apple, çalışanlarına yüklü bir ödeme yapmak zorunda kalacak. İstatistiklere göre teknoloji devi, sadece bir aylık periyot için bile binlerce dolar ödeme yapmak zorunda kalabilir.