Apple'ın, "Apple Card" için ortaklık yaptığı Goldman Sachs ile arası açılmış durumda. Büyük paralar kaybeden Goldman Sachs, ortaklıktan çekilmek istiyor. Apple ise 12 ila 15 ay süre istedi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce duyurduğu Apple Card hizmeti ile tüketicilere banka gibi hizmet vermeye başladı. Goldman Sachs ortaklığında hayata geçirilen proje, tüketicilerin alışveriş yapmalarını ve hatta faiz getirisi elde etmelerini sağlıyordu. Gelen son haberler ise Apple'ın yeni bir ortak aramak zorunda kalabileceğini düşündürüyor.

Edinilen bilgilere göre Goldman Sachs, Apple ile olan ortaklığı bitirme kararı aldı. Dev bankanın böyle bir neden almasının nedeni ise para kaybettiriyor olması. Aslına bakacak olursak bu çok da şaşırtıcı bir şey değil çünkü birkaç hafta önce de konuya aşina kaynaklar, benzer iddiaları gündeme getirmişlerdi.

Taraflar arasındaki iş birliği, 12 ila 15 ay içerisinde sona erecek

Konuya aşina kaynakların CNBC ve The Wall Street Journal gibi haber kaynaklarına aktardıkları bilgilere göre Apple ile Goldman Sachs arasındaki ortaklık, önümüzdeki 12 ila 15 ay içerisinde son bulacak. Apple, bu süreçte kendine yeni bir ortak arayacak. Tabii dünyanın en büyükleri arasında yer alan Goldman Sachs'ın bıraktığı bir işi başkası alır mı almaz mı belli değil. Apple, bu süreçte biraz zorlanacak gibi görünüyor.

Yine de birkaç aday var!

Apple ile Goldman Sachs arasındaki mesele ile ilgili ortaya atılan iddialar arasında birkaç bankanın adı anılıyor. Onlardan biri, American Express. İddialara göre Goldman Sachs, Apple Card ortaklığını American Express'e bırakmak istiyor. Ancak American Express'in aralarında zarar etmek gibi birkaç nedenden ötürü kararsız kaldığı bildiriliyor. ABD merkezli finans hizmetleri şirketi Synchrony Financial'ın da Apple Card'a ortak olmak istediği iddiaları mevcut.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Apple sözcüsü, "Apple ve Goldman Sachs, müşterilerimizin daha sağlıklı finansal yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak için onlara inanılmaz bir deneyim sunmaya odaklanıyor. Ödüllü Apple Card, tüketicilerden büyük ilgi gördü ve biz, yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Tüketiciler için en iyi araçları ve hizmetleri sunuyoruz." şeklinde ucu açık ifadeler kullandı.