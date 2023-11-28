Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) tarafından hazırlanan rapora göre iPhone 15 serisinin popülerliği gittikçe artıyor. iPhone 15 Pro, kendisinden önceki iki amiral gemisi modelin de aynı dönemdeki performanslarını geride bırakmayı başardı.

Akıllı telefonlar, kendileriyle birlikte büyük bir yedek parça ve bileşen pazarını da sürüklüyorlar. Elbette ki akıllı telefonların olmazsa olmazlarından biri de ekranlar. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) tarafından yapılan çalışma, iPhone 15 Pro'nun popülaritesini ortaya çıkardı.

Bu rakamlara göre iPhone 15, cihazların amiral gemisi olduğu son çeyrekler bazında bakıldığında, kendisinden önceki iki amiral gemisinden de daha popüler.

iPhone kullanıcıları Pro modellere yöneliyor

DSCC'den Kıdemli Araştırma Yöneticisi David Naranjo, yaptığı açıklamada iPhone 15 modellerinin gittikçe artan popülaritesine dikkat çekti. Haziran-Ekim döneminde iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro, kendi model ailelerinde %54 paya sahip olarak rekor kırdı. iPhone 15 Pro ise bu alandaki rekoru da geliştirerek %64'lük paya erişti. Genel olarak bakıldığında iPhone 15 serisinin popülerliği, Pro varyantına olan ilginin giderek artmasıyla yükselmeye devam edecek.

DSCC'nin raporuna göre iPhone 15 Pro modellere gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Eylül ayında Pro versiyon ekranları, sevkiyatların %65'ini oluşturarak rekor kırmıştı. Ekim ayında bu oran %71'e çıktı ve rekor tazelendi. Bu sevkiyatların yüzde 81'i Samsung ekranlara aitti. LG ekranlar yüzde 18, Çinli üretici BOE'nin imzasını taşıyan ekranlar ise yüzde 1'lik sevkiyat hacmine ulaştı. Daha önce sadece Samsung tarafından üretilen ekranlar, son zamanlarda LG ve BOE tarafından da üretilmeye başlanmıştı.

Peki iPhone 15 Pro, Türkiye'de de aynı başarıyı gösterebilir mi?

Model Fiyat Asgari Ücret Kıyası iPhone 13 Pro 128 GB 15.999 TL 5,59 katı (2.825,90 TL) Phone 14 Pro 128 GB 39.999 TL 7,2 katı (5.550,35 TL) iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL 5,7 katı (11.402 TL)

Apple Türkiye resmi satış rakamlarını paylaşmadığından bu soruya resmî bir yanıt vermek zor. Ancak yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere iPhone 15 Pro'nun fiyatı, birim bazda artmış olsa da asgari ücretle kıyaslandığında ulaşılması daha kolay bir model konumunda. Hatta asgari ücretle kıyasladığımızda 64.999 TL'lik fiyatın iPhone 13 Pro'nun 15.999 TL'lik fiyatıyla benzer katsayıda olduğu görüyoruz. Dolayısı ile iPhone 15 Pro'nun Türkiye'de de dünyanın geri kalanında olduğu gibi iPhone 14 Pro'dan daha çok satmasının muhtemelen olduğunu öngörebiliriz.