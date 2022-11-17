Elon Musk'ın Tesla'dan elde ettiği 56 milyar dolarlık gelir nedeniyle açılan davada ilk duruşma gerçekleştirildi. Kendisine yönelik iddiaları reddeden Musk, zaman zaman dikkat çeken çıkışlar yaptı.

Şu sıralar daha çok Twitter'ı satın alışı ve verdiği kararlarla gündemde olan milyarder iş insanı Elon Musk, bu hafta Tesla ile de gündemde. Zira Musk, 56 milyar dolar büyüklüğündeki bir davada yargılanıyor. Tesla'da yalnızca 9 lot hisseye sahip olan Richard Tornetta isimli bir yatırımcı tarafından açılan davanın konusu ise Elon Musk'ın 2018 yılında Tesla'dan elde ettiği 56 milyar dolarlık kazanç.

Bugünse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elon Musk, kendisi için açılan davada hakim karşısına çıktı ve savunma yaptı. Yapılan açıklamalar, gerçekten de ilgi çekiciydi. Gelin hep birlikte, Musk'ın kendini nasıl savunduğuna bakalım.

Elon Musk: Çektiğim acının miktarını hiçbir kelime ifade edemez

Elon Musk, verdiği ifade de aslında sıradan bir CEO olmadığını ifade ediyor. Aslına bakacak olursak Elon Musk, kendisini bir CEO olarak da görmüyor. "SpaceX'teki roketlerin mühendisliğinden ben sorumluyum. Tesla'nın otomobillerindeki teknolojilerden de... CEO'luk, daha çok sektör odaklı bir rol olarak görülüyor ancak bu doğru değil. Benim gerçekteki rolüm, tahmin edilenlerden çok daha fazlası." şeklinde bir açıklama yapan Musk, "Benim ilk görevim CEO'luk değil, mühendislik." dedi.

"Tesla'yı büyütebilmek için çektiğim acıyı bilemezsiniz"

Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarda, Tesla ilgili dikkat çeken bir detay vardı. Tesla için çok çalıştığını, 2017-2018 döneminde şirketi büyütebilmek için her türlü çabayı gösterdiğini belirten Musk, "Çektiğim acının miktarını hiçbir kelime ifade edemez. Kimseye yaşatmak istemeyeceğim bir acıydı." ifadelerini kullandı.

"Ben sadece Tesla'nın veya Twitter'ın değil, hiçbir şirketin CEO'su olmak istemiyorum!"

Verdiği ifadede üstlendiği unvan ile ilgili konuşan Musk, CEO olmak istemediğini bir kez daha dile getirdi. Hatırlayanlar olacaktır; Elon Musk, benzer bir açıklamayı geçmişte de yapmıştı. "Sadece Tesla'nın veya Twitter'ın değil, hiçbir şirketin CEO'su olmak istemiyorum." şeklinde bir cümle kuran Elon Musk, bu açıklamasıyla bir anlamda Twitter'da geçici olarak CEO'luk yaptığını ima etmiş oldu.

"Tesla mühendislerini gönüllü olarak Twitter'a çağırdım!"

Hakim, CNBC tarafından servis edilen bir raporu Elon Musk'a sordu. Söz konusu rapora göre Elon Musk, Tesla'nın otopilot sistemini geliştiren en az 50 mühendisi Twitter'a çağırmış ve burada da çalışmalarını istemişti. Söz konusu raporu doğrulayan Elon Musk, bunun gönüllü bir durum olduğunu, mesai saatleri dışında isteyen mühendislerin gelebileceğini söylüyor. Bu süreç, birkaç gün sürmüş ve sonra da bitmiş.

"Tesla yönetim kurulundaki bazı isimlerle yakınlığım var."

Elon Musk'ın verdiği ifadede dikkat çeken bir diğer husus da Tesla yönetim kurulundaki diğer isimlerle ilgiliydi. Kuruldaki bazı isimlerle yakınlığı olduğunu ve hatta tatile bile çıktığını ifade eden milyarder iş insanı, ancak bazı kararları alırken bireysel davrandığını ve kurul kararını beklemediğini kabul etti. Mahkeme, bu açıklamadan ötürü Elon Musk'ın üzerine gidebilir gibi görünüyor.

"Tüm iddiaları reddediyorum!"

Richard Tornetta'nın iddiasına göre Elon Musk, zamanının yalnızca bir bölümünü Tesla'da geçiriyor, aslında yarı zamanlı CEO'luk yapıyordu. Bu iddia ile ilgili de konuşan Musk, "Hemen hemen her zaman çalışıyorum. Böyle bir şey mümkün değil." diyerek tüm iddiaları reddettiğini ifade etti. Duruşma boyunca zaman zaman Tornetta'nın avukatına da çıkışan Musk, "Yanıltmak için karmaşık sorular soruyorsunuz. Avukat değilim ancak çok sayıda davaya dahil olursanız, avukatların tavrını öğrenebilirsiniz." dedi.